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奧海城以「椒福」主題打造多個新春打卡位 MIRROR呂爵安19日現身商場

理財智慧 02:06 2022/01/04

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今個農曆新年，奧海城聯同賀歲片《闔家辣》打造「百味賀新歲」賀年活動，以上賀歲片由演員吳君如、鄭中基、梁詠琪，及男團MIRROR人氣王呂爵安Edan演出，他們將於2022年1月19日出席奧海城首映禮活動，跟大家親身見面。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白


由2022年1月20日至2月15日期間，奧海城將聯同賀歲電影《闔家辣》，以「辣」為主題，舉行一連串熱辣辣的新春活動，屆時商場會以「椒福」為主題打造成大型廚房佈景與霓虹燈裝置打卡位，巨型金盤盛載熱辣辣光影裝飾，喻意來年盤滿缽滿。配合放大版辣椒醬樽桃花樹，而一眾主角更會現身，勢必成為粉絲們打卡熱點。

    點擊圖片放大
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同時也設有「『椒』福好運來」活動，參加者需要抓取相應重量的辣椒，成功完成任務者有機會嬴得豐富獎品，包括《闔家辣》電影換票證或獨家禮品。


奧海城將於1月20日至2月15日期間舉行「新春百味市集」，商場中庭位置將設置攤位分批引入多個醬料品牌，搜羅來自世界各地的特製醬料及美食檔，提供多項美食如港人最愛魚蛋燒賣、四川手工薯粉、香港製造手工果酒、即食鮑魚、泰式甜品等。

【投資部署】蘇民峰2022虎年預測  率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?，詳見【下一頁


為慶祝虎年將至，奧海城特別邀請著名毛筆書法家華戈及西洋書法家Patrick Leung 設計及親筆揮毫2款虎年利是封，結合中西書法文化的特色，創作極具特色的利是封套裝。


由2022年1月14日起，S+ REWARDS 或Olympian Kids 會員以指定點數或積分即可免費換領「虎躍新歲」利是封乙套 （每套包括4個毛筆書法及4個西洋書法虎年利是封）。

【賞你遊】第三輪「賞你遊香港」活動延遲接受報名 旅發局提醒市民保留收據，詳見【下一頁


奧海城特設「新春換新裝」驚喜購物禮遇，讓顧客可以盡情選購心愛商品！S⁺ REWARDS會員於2022年1月14日至1月31日期間，於奧海城兩間指定不同商戶 (時裝、手袋及鞋履、化妝及美容、鐘錶、珠寶、眼鏡及飾物、運動用品商戶) 以電子貨幣即日消費滿1,000元或以上，憑該兩張由不同商戶發出的機印收據 (每張收據必須為HK$100 或以上) 即日於禮賓處成功登記點數，即可換領總值200元的S 現金券一套 (包括4張指定商戶類別50元 S現金券)。

此外，由1月20日至2月28日，S⁺ REWARDS會員於奧海城指定食肆即日以電子貨幣消費滿100元，並即日於商場禮賓處成功完成點數登記後，即可獲「嚐辣‧至HOT優惠」印花一個！集齊6個指定食肆印花，即可獲50元的S 現金券 (適用於時裝、手袋、鞋履、化妝及美容、鐘錶、珠寶、眼鏡及飾物、運動用品商戶)。另外，顧客於2月1日至2月28日期間憑由奧海城 the sky發出之電影《闔家辣》票尾 ，更可享指定菜式優惠。

奧海城「椒福」主題裝置
日期：2022年1月20日至2月15日
時間：上午11時至晚上9時
地點：奧海城2期地下主題中庭

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記者：陳詠妍

呂爵安 Mirror 梁詠琪 吳君如 奧海城 Olympian City 商場 市集 鄭中基 農曆新年

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