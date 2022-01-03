▲ 【雨潤重組】雨潤集團重組獲批 設立「雨潤精選」證券化平台以股抵債

曾經獲選為中國民營企業500強第7位的雨潤集團，自2020年10月宣布獲債權人向法院申請破產重組後，最新消息指，雨潤重組方案獲債權人表決通過，並得到南京市中級人民法院裁定批准重組計劃。

275家雨潤系核心企業擬合併納入「雨潤精選」證券化平台，通過股權結構調整，將「雨潤系」近500家公司整體納入重組經營方案範疇。普通債權的重組方案包括：1）30萬元以內1年內現金清償；2）300萬元以內5年內現金清償；3）300萬元以上按每股17.8元以股抵債。

「雨潤精選」將由雨潤名譽主席祝義材通過雨潤控股負責日常經營，雨潤同時承諾，「雨潤精選」2023年至2025年純利總和將不低於20億元，2026年純利不低於50億元，並將在2027年內遞交上市申請。

內媒《證券時報》報道，雨潤將與債權人進行對賭，如果「雨潤精選」2026年純利達到50億元，則預留股份池中合計超17億股，約17.46%，將獎勵分配給雨潤控股；而如果純利低於承諾金額，則預留的股份將補償分配給債權人。

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