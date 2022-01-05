  • 20°C
香港時間 : 2022106日 (四) 00:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟數據】美國ADP就業人數80.7萬超預期　12月服務業PMI創三個月低

股市 23:19 2022/01/05

分享：

美國招聘市場強勁，人力資源顧問公司ADP數據顯示，美國12月私人市場新增職位80.7萬個，較市場預期多一倍，增加的工作崗位為7個月以來最多，11月則向下修正至50.5萬個。

各行業當中，休閒及酒店業職位增加24.6萬個為最多；貿易、運輸及公用事業職位增加13.8萬個；專業及商業服務增加13萬人。不過，近期Omicron感染病例激增，如果更多美國人取消出行或餐廳用餐等，可能會影響招聘活動。

另外，美國12月Markit服務業PMI終值降至57.6，創2021年9月份以來新低；輸入價格分項指數終值升至77.4，為2009年有紀錄以來最高。12月Markit綜合PMI終值降至57，也創去年9月新低。

====以下為1月5日數據====

美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，去年11月職位空缺1056.2萬個，按月減少52.9萬個，少過預期的1107.9萬個；10月份數據向上修正至1109.1萬個。

美國供應管理協會（ISM）公布，12月製造業指數降至58.7，遜預期的60，並遜於前一個月的61.1。

新訂單指數11月的61.5降至12月的60.4，符預期；投入物價指數則由82.4降至68.2，低於預期的79.3。不過，就業指數由53.3升至54.2，好過預期的53.6。

====以下為1月3日數據====

美國去年12月Markit製造業採購經理指數（PMI）終值為57.7，符市場預期；前值為57.8。另外，美國去年11月建築支出按月上升0.4%，遜預期的漲0.6%，前值向上修正至升0.4%。

相關文章：美國12月公布的經濟數據

*重溫《ET開市直擊》-馮宏遠為你分析港股形勢及投資部署*【立即重溫】

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】 

經濟 美國

上一篇文章

【美股焦點】福特量全年銷量跌7% 電動車銷僅次Tesla

下一篇文章

【社交平台】小紅書發布流行趨勢報告　2021年農村創業貼文增4倍、氣炸鍋搜尋次數逾6000萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款