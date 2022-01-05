【美國經濟數據】美國ADP就業人數80.7萬　遠超預期

美國招聘市場強勁，人力資源顧問公司ADP數據顯示，美國12月私人市場新增職位80.7萬個，較市場預期多一倍，增加的工作崗位為7個月以來最多，11月則向下修正至50.5萬個。

各行業當中，休閒及酒店業職位增加24.6萬個為最多；貿易、運輸及公用事業職位增加13.8萬個；專業及商業服務增加13萬人。不過，近期Omicron感染病例激增，如果更多美國人取消出行或餐廳用餐等，可能會影響招聘活動。

====以下為1月5日數據====

美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，去年11月職位空缺1056.2萬個，按月減少52.9萬個，少過預期的1107.9萬個；10月份數據向上修正至1109.1萬個。

美國供應管理協會（ISM）公布，12月製造業指數降至58.7，遜預期的60，並遜於前一個月的61.1。

新訂單指數11月的61.5降至12月的60.4，符預期；投入物價指數則由82.4降至68.2，低於預期的79.3。不過，就業指數由53.3升至54.2，好過預期的53.6。

====以下為1月3日數據====

美國去年12月Markit製造業採購經理指數（PMI）終值為57.7，符市場預期；前值為57.8。另外，美國去年11月建築支出按月上升0.4%，遜預期的漲0.6%，前值向上修正至升0.4%。

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