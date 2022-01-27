【美國經濟數據】美國去年第4季GDP年化季率初值為6.9%　勝預期

美國去年第4季GDP年化季率初值為6.9%，勝預期的5.5%。期內，個人消費支出（PCE）年化季率初值升3.3%，預期為3.4%，前值2%。

另外，美國去年12月耐用品訂單按月跌0.9%，預期跌0.6%，前值向上修正為升3.2%。

====以下為1月26日數據====

隨著利率攀升至兩年高位，美國上周抵押貸款再融資的需求暴跌13%。美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，30年固定抵押貸款利率由3.64%上升至3.72%。

對每日利率變動高度敏感的抵押貸款再融資申請，按周下降了13%，按年則跌53%。

美國上周抵押貸款申請指數跌7.1%，前一周升2.3%；置業指數下降1.8%，前一周漲7.9%。

====以下為1月25日數據====

美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，去年11月樓價按年上升17.5%，按月上升1.1%。美國1月諮商會消費者信心指數為113.8，勝預期的111.1，前值為115.8。

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====以下為1月19日數據====

美國12月新屋動工按月上升1.4%，勝預期的跌1.7%，以年率計為170.2萬間，市場預期為165萬間。期內，建築許可按月增長9.1%，大勝預期的下跌0.8%，以年率計為187.3萬間，預期為170.1萬間。

====以下為1月14日數據====

美國12月零售銷售按月跌1.9%，低於預期跌0.1%，前值修正為升0.2%，不含汽車的12月核心零售按月跌2.3%，低於預期的升0.1%，前值修正為升0.1%。

有分析指，由於假日購物提前，12月份的零售銷售往往會走弱，今年尤其如此，而且變種病毒Omicron加劇了支出的不足。

美國12月進口物價指數按月跌0.2%，預期升0.3%，前值為升0.7%，按年計則升10.4%，低於預期的10.8%，前值為11.7%。至於出口方面，美國12月出口價格指數按月跌1.8%，低於預期的升0.3%，前值修正為升0.8%，按年計則升14.7%，低於預期16%，前值為18.2%。

====以下為1月13日數據====

美國PPI數據出爐。美國12月PPI按月上漲0.2%，低於預期的0.4%，前值為0.8%，核心PPI按月升0.5%，符預期，前值為0.7%。按年方面，12月PPI按年升9.7%，低於預期的9.8%，前值為9.6%，核心PPI按年升8.3%，高於預期的8%，前值7.7%。

====以下為1月12日數據====

美國通脹數據出爐，美國12月份CPI按年增長7%，符預期；核心CPI按年升5.5%，高預期的5.4%。按月率，12月CPI按月升0.5%，超預期的0.4%，核心CPI按月升0.6%，超預期的0.5%。

====以下為1月7日數據====

美國非農業新增職位再次遠遜預期，12月非農新職19.9萬個，大幅差過預期的45萬個，並低於11月向上修正後的24.9萬個。

不過，12月失業率進一步下降至3.9%，勝預期的4.1%，及前值的4.2%，為2020年新冠疫情爆發後首次跌穿4%。

12月平均時薪按月增長0.6%，勝預期的0.4%，及11月的向上修正的0.4%。

====以下為1月5日數據====

美國招聘市場強勁，人力資源顧問公司ADP數據顯示，美國12月私人市場新增職位80.7萬個，較市場預期多一倍，增加的工作崗位為7個月以來最多，11月則向下修正至50.5萬個。

各行業當中，休閒及酒店業職位增加24.6萬個為最多；貿易、運輸及公用事業職位增加13.8萬個；專業及商業服務增加13萬人。不過，近期Omicron感染病例激增，如果更多美國人取消出行或餐廳用餐等，可能會影響招聘活動。

另外，美國12月Markit服務業PMI終值降至57.6，創2021年9月份以來新低；輸入價格分項指數終值升至77.4，為2009年有紀錄以來最高。12月Markit綜合PMI終值降至57，也創去年9月新低。

====以下為1月4日數據====

美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，去年11月職位空缺1056.2萬個，按月減少52.9萬個，少過預期的1107.9萬個；10月份數據向上修正至1109.1萬個。

美國供應管理協會（ISM）公布，12月製造業指數降至58.7，遜預期的60，並遜於前一個月的61.1。

新訂單指數11月的61.5降至12月的60.4，符預期；投入物價指數則由82.4降至68.2，低於預期的79.3。不過，就業指數由53.3升至54.2，好過預期的53.6。

====以下為1月3日數據====

美國去年12月Markit製造業採購經理指數（PMI）終值為57.7，符市場預期；前值為57.8。另外，美國去年11月建築支出按月上升0.4%，遜預期的漲0.6%，前值向上修正至升0.4%。

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