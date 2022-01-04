【開市9點半】商湯科技上市3日飆一倍　流通市值僅134億元

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【美股收市】蘋果市值一度越3萬億美元 逾3000億掃高Tesla 13.5% 納指漲1.2% 道指升246點（不斷更新）
中國「AI四小龍」之一，商湯科技 （00020） 昨尾市飆高逾40%，成交31億元，上市3日累升1倍。據聯交所CCASS，截至12月31日，商湯流通股數為17.2億股，佔已發行股份5.18%，按最新收市價7.75元計，流通市值只有133.6億元，但就支撐超過2千億元的估值。貨乾炒上之下，有分析指波動性風險大，不建議投資者參與炒賣，憂走勢步快手 （01024） 後塵。
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欄名 : 開市9點半