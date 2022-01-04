匯業區宗傑：中概股回流 香港要嚴格監管把關

滙業財經集團主席區宗傑在新年文告中表示，香港有必要維持作為國際金融中心地位，皆因它在全球排行第三，亦是全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心、內地企業可靠的國際融資平台及風險管理中心；同時為海外投資者提供進入內地門戶，亦是內地企業走向國際之平台，這些成果得來不易。

最近美國要求在華爾街上市的眾多內地公司，須提供高透明度資本賬目，否則被驅逐出場。可以預料，會有不少未符合美國監管要求的內地公司會轉移到香港上市；同時，亦有很多內地企業爭相來港集資，他建議香港特區政府要嚴格把關，不容相關公司提供虛假賬目欺騙投資者。香港證監會和證券交易所要提高上市門檻，嚴防詐騙和洗黑錢，否則不但令外國投資者卻步，同時會導致本地和內地投資人士轉向其他監管完善的市場。

為響應中央政府的呼籲，打破澳門博彩業一元獨大的局面，他所領導的澳門中小企業協進會積極推動澳門產業多元化發展。要扭轉困局，只要政策到位，即立竿見影。他建議澳門特區政府好好利用擁有的4,000多億儲備，撥出部分資源，成立一家新加坡式的政府投資公司（GIC），共同參與私人企業中有價值的新興工業的創業投資，例如政府參股50%，以共同承擔風險方式，藉此鼓勵企業的成立。當企業經營成功後，再以合理價值贖回政府的投資部份。

同時，他建議廣東省和澳門特區政府仿效外國政府，向發展新興工業的企業提供廉價甚或免費土地，以刺激相關企業落地，如能成行成市，無論在澳門本土或橫琴深合區，均可提供大量的優質就業機會，諸如工程師、科研人員、工商管理和市場推廣等職位給年青人，他本人及澳門中小企業協進會亦願意作出承擔。

中美雙方會否因為認知鴻溝，由冷戰演變成熱戰，實在令人擔憂。今年中國經濟將會受壓，預料全年經濟增長率在5%以下，倘若軍事開支大幅增加，或許會令中國今年的經濟增長率放緩至4.5%左右的水平。然而，這一調整未必盡弊。他認為可藉此機會調整經濟的增長速度，減少基建投入，擴大內需，令過往快速增長過渡至平穩有序，以遏止高通脹風險，同時要打擊房地產市場的嚴重炒賣，從而減低貧富懸殊，紮實推動共同富裕。

美國經濟在2021年有強烈反彈，聯儲局預測全年經濟增長速度達到5.5%，應屬全球發達國家之最。其內部價格因為受國際供應鏈出現嚴重障礙，以及勞動人口因家居工作出現短缺，導致工資上漲而大幅增加，因而推升通脹率達6.8%，是近三十年來新高。市場人士預期美國聯邦儲備局將大幅削減買債的次數，並將在今年三月裡終止；而美國的貼現率將在今年加息三次，以壓抑通脹。此番形勢下，預料美國股市將在今年上半年有大幅波動，投資者應審慎處理，減低風險。

雖然歐洲亦受到新冠肺炎的嚴重打擊，由於歐盟的抗疫和防疫措施做得比較到位，有70%以上的人口已接種兩劑疫苗，所以其經濟在2021年復甦較快，歐盟委員會預料全年經濟增長達5%。儘管其經濟亦受高通脹威脅，但歐洲中央銀行無意改變買債，維持利息不變等措施，所以挾著超高的疫苗接種率以及超刺激的財政貨幣政策，歐盟的復甦力度強勁。

儘管中美和歐洲部份國家的經濟有強勁反彈，惟眾多發展中國家仍陷兩難境地，危機四伏，一方面受疫情嚴重衝擊，仍須與疫情及其影響搏鬥，另一方面受經濟下行及通脹壓力，政策制定者既不能放任貨幣貶值，又無法抬高利率，進退維谷。

鑒於美元堅挺、利息上升，加上美國今年經濟增長預料繼續成為全球之冠，不難估計，將有大量熱錢將會由發展中國家，尤其是債券市場流向美國，尋找避難所。故此，發展中國家的外匯及債券市場將有很大波動，甚至有可能出現如1997年由泰銖貶值引發的亞洲金融風暴，他建議要持盈保泰，謹慎理財。