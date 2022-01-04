【遊戲熱話】本地平台售限量版球員NFT　賣角色集資推足球遊戲

▲ 有本地區塊鏈遊戲平台推出卡通造型的球員限量版NFT，並將會推出足球策略GameFi遊戲。（資料圖片）

NFT（非同質化代幣）概念成為今年最新潮流，各大遊戲廠商正準備投入市場，有本地區塊鏈遊戲平台推出卡通造型的球員限量版NFT，並將會推出足球策略GameFi遊戲。

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足球遊戲近年加入課金元素，以有更大機會抽中更強勁的球員角色及其能力值。在NFT概念大行其道之際，新創NFT兼區塊鏈遊戲平台HolyShxxt!!，宣布將透過推出 8,888 套卡通造型的球員限量版NFT集資，再推出足球策略GameFi遊戲。

▲ 8888個球員NFT發售後，將推出足球策略GameFi遊戲。

▲ HolyShxxt!!團隊成員在NFT界嶄露頭角。

HolyShxxt!!將會在1月11日再公布細節， 團隊強調完成全部球員角色的NFT發行後，3個月內便會推出有關遊戲作品，採用流行「邊玩邊賺」機制，玩家可擔任領隊出賽，或是化身球員經理人。

未來或發展周邊藝術玩具

創作團隊期望以經典足球管理遊戲《Football Manager》作遊玩概念結合NFT元素。平台將球員角色變成NFT物品限量推出，以15 個設計特徵（Traits）與超過 480個屬性（Attributes）混合組成，未來更會加入包括「噴射器」、「飛翼」與其他驚喜元素。日後亦有機會發展周邊藝術玩具、虛擬世界等。

據HolyShxxt!!指，於遊戲內勝出更可賺取平台代幣「Key0Coin」，以用作日後平台內的商品或其他後續稀有 NFT 交易。

▲ 團隊同步釋出明確的發展路線圖。

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責任編輯：王浩賢