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【內房危機】內地研究機構：百強房企去年融資額跌26% 5年來最低

股市 20:38 2022/01/03

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【內房危機】內地研究機構：百強房企去年融資額跌26% 5年來最低

克而瑞地產研究中心發表報告，指2021年中國百強房企的融資額為12873億元（人民幣，下同），按年跌26%，為近5年來首次出現負增長，同時為5年來最低融資額。

內房迎還債高峰期　房企1月須籌資多少才渡過難關？，可看【下一頁】

按季劃分，2021年年初各金融機構信貸額度充足，且融資政策並未有明顯變化，外加房企年初大量還債需求下，第一季房企融資量僅微降，達到4000億元以上；而第二季度以來，相關部門加大對貸款業務監管，收緊房企融資，第二季度融資額按年跌16%，至不到4000億元。2021年下半年以來，內房違約事件頻繁影響，第三季度房企融資按年跌32%指至3079億元；第四季度房企融資跌幅更擴大，按年跌55%至1767億元。

以融資項目劃分，2021年融資佔比最高的為境內債權融資，佔比達49%。房企境內債融資按年跌30%至6351億元；境外債融資則為3409億元，按年跌27%。

【內房危機】佳兆業今日兩筆美元債利息到期　涉逾12億元，可看【下一頁】

克而瑞表示，預計今年房地產融資環境仍以維穩為主，維護企業的正常融資需求，促進房地產業良性循環和健康發展。而從企業的還債壓力來看，今年房企到期金額達6298億元，按年少21%，但房企的整體償債壓力仍較大，主要因為上年第四季以來房企發債量少於到期債券。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關報道：【內房危機】富瑞：12月內房銷售按年跌34%　85%發展商未完成全年銷售目標

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