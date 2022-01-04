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【元宇宙】VR平台恐影響兒童身心發展　海外團體斥發布不良訊息

科技 10:30 2022/01/04

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VR的熱門聊天平台「VRChat」已先後發生數宗兒童虐待及騷擾事件。（VRChat官方資料圖片）

隨着元宇宙概念極速興起，大眾於虛擬世界中的互動成新常態，而虛擬實境（VR）裝置，更成為今年聖誕節最熱銷的科技產品之一。早前，由Facebook母公司Meta推出的VR裝置Oculus Quest 2，更成為2021年聖誕禮物的熱選。惟根據早前的統計，VR熱門聊天平台「VRChat」已先後發生數宗兒童虐待及騷擾事件。

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缺乏家長監護功能

據外電報道，Oculus Quest 2並無「parental control」家長監護功能，無法阻擋18+成人內容及其他不良訊息，如仇恨、虐待、騷擾和種族主義等訊息。而同類型產品中，如HTC的「Vive」、「Valve’s Index」等熱門VR裝置，沒有內置保護兒童功能，甚至註明不適合兒童使用；僅Sony的PlayStation VR頭戴裝置可透過PS4、PS5遊戲主機設定家長監護。

Meta表示，用戶使用該裝置時，條款已表明不允許13歲以下兒童創立帳號，而用戶在設定時也會再次獲提醒。至於所有Oculus平台的內容，都已透過「國際年齡分級聯盟」（International Age Rating Coalition）分級，惟有關措施的效用有待商確。

充斥不良信息 組織警告勿作孩子禮物

英國非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate, CCDH）表示，已在熱門VR平台VRChat聊天室發現數宗兒童虐待、騷擾、種族歧視及色情圖片有關的事件，而沒有家長監護功能的Oculus也支援VRChat。因此，該團體表示，對兒童用家有可能接收不良信息的情況感到不安。

CCDH的行政總裁Imran Ahmed 認為，元宇宙（metaverse）是「仇恨、色情及兒童性誘騙（child grooming）的庇護港」，用戶除了連結彼此外，也讓不法分子有機可乘。同時警告家長不要以Oculus VR裝置作為禮物送給孩子，否則可能讓小孩處於嚴重危險之中。

Meta的發言人Kristina Milian反駁，Oculus Quest能跨平台使用，難以控制其他用家的行為，惟用家可以舉報並封鎖他人。這意味，Meta並無法針對非其平台用戶的違規濫用者採取行動。

存健康隱憂 逾5千案皮膚過敏報告

除了擔心兒童會因使用VR而接觸不安全內容外，專家也擔心VR對孩童眼睛造成影響，惟目前較少相關研究資料。

值得注意的是，根據統計顯示，Meta已接獲5,716宗皮膚過敏的報告，當中包括使用後起疹子、腫脹、灼熱感、發癢、蕁麻疹、碰撞導致腫塊等，另外還有45名消費者需要接受醫療。

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責任編輯：文睿

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