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【電影票房】《蜘蛛俠》成去年香港票房總冠軍　《梅艷芳》屈居排第三

商業 20:00 2022/01/03

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《梅艷芳》成港產電影票房第一名， 累積票房達到約6,134萬港元。（資料圖片）

2021年香港疫情較2020年時緩和，但戲院為配合政府的防疫政策，去年香港電影總票房與疫情前的2019年相比，仍未回復昔日水平。至於個別電影票房，《梅艷芳》成港產電影票房第一名， 累積票房達到約6,134萬港元。

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香港票房有限公司綜合2021年全年香港電影市道整體情況，雖然中西票房全年總收入超過12億港元，與2020年同期的總收入5.3億港元相比為高。不過，由於2020年時戲院被勒令三度停業共116天，故香港票房有限公司認為比較意義不大。與疫情爆發前的2019年比較，當年總收入達到超過1.9億港元，跌幅高達37.14%。

2021年時，香港戲院於1月1日起停業48天，損失了農曆新年黃金檔期。及後縱使恢復營業，但由於仍然限制觀眾入座率在50%（2月18日至3月31日）、75%（4月1日至7月7日）及85%（7月8日至現在）之內，所以整體收入仍未回復疫情前水平。

《梅艷芳》成港產電影票房第一名

在本港電影最高票房前五名中，仍在上映中的《梅艷芳》累積票房達到約6,134萬港元，較第二位《媽媽的神奇小子》的約2,806萬港元，高出逾倍。

本港電影最高票房前十名

仍在上映中的《梅艷芳》累積票房達到約6,134萬港元。

至於非本港電影最高票房前5名中，就有4部是屬於迪士尼及其旗下公司發行的電影，當中票房的冠軍就是在聖誕檔期上演的《蜘蛛俠：不戰無歸》，而唯一非迪士尼相關電影就是「占士邦系列」的第25部電影《007：生死有時》。

非本港電影最高票房前十名

非本港電影當中，票房的冠軍就是在聖誕檔期上演的《蜘蛛俠：不戰無歸》。

2021年首輪上映的電影整體數量則上升至278部，香港電影和非香港電影，分別佔46部及232部。雖然電影整體數量電影整體數量已較2020年上升，但與2019年比較，去年仍是減少了51部。香港票房有限公司表示，未來的一年仍未得知何時可以恢復戲院內飲食及取消其他限制，因此戲院及電影業仍存在不穩定因素，經營仍是困難。

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責任編輯：陳卓賢

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