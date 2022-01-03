【人才短缺】全球污水處理業求才若渴　美國3成工程師將退休

▲ 全球都缺乏污水處理工程師方面的人才，許多美國公共事業公司都表示，已有多達30%熟手污水工程師已臨近或達到退休年齡。（資料圖片）

新冠疫情大流行下，公共衛生意識提升的同時，全球都缺乏污水處理工程師方面的人才。許多美國公共事業公司都表示，現時已有多達30% 熟手污水工程師已臨近或達到退休年齡。業界正面對青黃不接的問題，反映該職位需求相當殷切。

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以色列一間污水處理公司Kando，其行政總裁Ari Goldfarb認為，污水處理業界缺少適合人才，原因之一在於過往未能成功建立「品牌」，致不多人留意他們的工作。他認為，大多數的污水處理工程師都是土木工程、化學或水處理專業背景出身，人們能夠在家中和辦公室飲用純淨水，都全靠他們嚴格的測試。Ari Goldfarb直指，污水處理工程師的職責比起一般社交媒體的軟件工程師更為重要，因直接影響公共健康；惟現時正面臨人手短缺的問題。

污水處理可揭發冰毒實驗室？

污水處理工程師的主要工作包括設計和管理污水系統、供水建設，以及日常的水處理過程等。有些情況下，他們甚至要提供解決方案去保護城鎮，免受洪水侵襲。萬一污水處理失當，就隨時會造成霍亂、腦炎、甲型肝炎、傷寒和大腸桿菌腹瀉等社區爆發。

除此之外，現時大多數發達國家都會藉著污水工程師的幫助，利用污水來追踪新冠病毒的傳播，甚至能從大學宿舍識別出單一的無症狀病例。近期亦有中東國家的官員透過污水追踪，成功阻止小兒麻痺症的進一步擴散。

監管機構亦可以在工程師、程式編寫員及化學家的幫助下，識別排放大量化學溶劑的企業，為工廠和納稅人節省數百萬美元。一些美國監管機構甚至透過追踪污水，以發現非法冰毒實驗室、把有毒化學廢物和重金屬傾倒於河流的企業。

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責任編輯：陳卓賢