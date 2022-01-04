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【ET開市直擊】Tesla數據靚再開車？北水今回歸炒啲乜（附time code）

股市 07:10 2022/01/04

分享：

Tesla（Tesla.US）公布最新數據表現強勁，帶動股價急漲14%。另外，蘋果（AAPL.US）市值再升破3萬值美元，美股再衝高在望？「美股專家」華晉證券資產管理投資總監馮宏遠今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time code
01：27 - 大市今日焦點速覽　
02：17 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：18 - 亞太股市早段市況速報
03：37 - 今年最快第一季加息　美股走勢先高後低？
05：06 - 市場偏好低估值、周期股　科技股偏好龍頭、估值較低
05：44 - 預期第一季加息　美股先高半季後回落
06：25 - 美股大市今年不樂觀
06：44 - 個股分析：Tesla（TSLA.US）股價升逾一成　現水平值得追入？
09：16 - 個股分析：蘋果（AAPL.US）股價再破頂　中長綫值得吸納？
12：08 - 蘋果（AAPL.US）可考慮現價少注買入
14：24 - 銀行股在加息環境下要持有　美銀股睇好邊隻？
17：13 - 1月中市場會有更多信息
17：44 - 港股上日市況速覽+北水盤路
18：15 - 受美匯影響　預計亞太區股市今年首季表現偏軟
19：05 - 港股仍糾纏於去年憂慮　未見特別曙光
19：39 - 加息環境下美元偏強　新興市場難有大反彈
20：39 - 一月炒港股要快出快入
21：00 - 電動車股造好　今年第一季可持有？ 
23：19 - 電動車股估值高　今年升到年尾機會不大
24：23 - 港股開市市況速報
24：45 - ET個股推介 - 中遠海控 （01919）
25：29 - 商湯 （00020） 急升　美資基金會買入？盈利前景點睇？
31：54 - 觀眾問股：勝獅貨櫃 （00716） 前景點睇？航運股值搏率如何？
33：59 - 觀眾問股：中海油 （00883） 今年油價點睇？甚麼價位可買入？
35：15 - 預計今年加息與通脹並行
36：59 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 去年30元買入等定沽？上望多少？
38：45 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 14元有貨　甚麼價位可加貨？
40：58 - 觀眾問股：匯豐 （00005） 可持有？今季可升至50元？
42：39 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 可長綫投資？5-10年有沒有機會技術突破變下一個台積電（TSM.US）
47：54 - 觀眾問股：晶片股點揀？NVIDIA（NVDA.US）vs 台積電（TSM.US）vs QUALCOMM（QCOM.US）
50：42 - 觀眾問股：Alphabet（GOOGL.US）、Microsoft（MSFT.US）點睇？
50：51 - 今年科技股要減磅　最好只佔投資組合五成以下
51：47 - 觀眾問股：Netflix（NFLX.US）、Amazon（AMZN.US ）今年點睇？
55：33 - 觀眾問股：持有京東 （09618） 賺5%　要止賺轉其他科技股嗎？
阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 今年第一季都捱打
56：52 - 恒指早段市況、內地市況速覽
57：28 - 消息股：比亞迪 （01211） 、恒騰網絡 （00136） 、順風清潔能源 （01165） 、融創服務 （01516） 、第一服務 （02107）
58：21 - 消息板塊：中藥股炒上、新能源股回吐
59：03 -  財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

**重溫上日《ET開市直擊》2022年首個交易日譚智樂分析今年首季港股走向 **【按此－附time code】

欄名 : ET開市直擊

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