【英國王室】哈里梅根擬出售1.2億加州豪宅 因不滿這一點

英國哈里與妻子梅根前年脫離王室後，移居美國加州並斥資1,100萬英鎊（約1.16億港元）購買當地豪宅居住。外媒報道指，哈里梅根僅在這座豪宅居住18個月，已打算將它出售，原因在於不滿意位置。

哈里梅根大仔返學前班 學了解情緒同善良 【下一頁】

哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）移居美國加州後，在當地富人區聖巴巴拉縣（Santa Barbara）斥資1,100萬英鎊（約1.16億港元），購買占地約7.5英畝、面積達1.8萬平方呎、擁有9間睡房、私人泳池及網球場等設施的超級豪宅。

英國《鏡報》報道指，二人不滿意豪宅位置，打算將僅居住18個月的豪宅出售。消息人士指，哈里與梅根已開始留意新居所，但不會將豪宅在市場放售，但接受私人報價，只賣給有能力及合適的買家。

消息人士續指，哈里夫婦很喜歡聖巴巴拉縣，還是希望想留在這裡居住，只是不滿意豪宅本身及其位置。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

飛人保特自爆哈里梅根結婚後 同哈里疏遠無再傾計 【下一頁】

現年37歲的哈利王子與40歲梅根，自2020年3月宣布退出英國王室後，離開溫莎堡（Windsor Royal Estate）的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），搬至加州定居。

哈里夫婦於去年6月從俄羅斯商人格里辛 （Sergey Grishin） 購買這座豪宅，格里辛於2009年以近1,900萬英鎊（約2億港元）購入。

梅根在40歲生日時曾發布她身處豪宅的影片，讓觀眾窺探內裡環境；他們於去年發布全家福的聖誕卡，亦是在豪宅拍攝。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明