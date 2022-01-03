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【本地就業】人力市場預期復甦　僱主最想求職者有相關工作經驗

商業 19:14 2022/01/03

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首季本港人力市場報告，預期打工仔平均加薪1.7%。（資料圖片）

踏入2022年，全球經濟面對疫後新常態，有調查機構發表首季本港人力市場報告，逾3成企業傾向增加人手，預期打工仔平均加薪1.7%，當中又以資訊科技類工種比較吃香，薪酬加幅可達3.7%

【本地消費】工展會銷售額近10億元　錄過百萬入場人次

全球經濟面對疫後新常態，轉型勢在必行，對人力市場會有正面影響，JobsDB 發表2022年首季本港人力市場報告，涵蓋招聘、薪酬及福利意向，438間受訪企業中有32%預計會增加人手，接近2019 年疫情前的數字（38%），並傾向於企業銷售及業務發展、行政及人力資源、品牌及市場推廣、客戶服務、會計等5類工種。

至於薪酬加幅方面，就以運輸／物流、銀行、資訊科技等行業比較吃香，調整幅度由2.5%至3.7%左右。而加薪幅度最低的為傳媒／廣告（0.3%）、美容護理／健康（0.5%）及設計，僅0.3%至1%。雖然46%受訪企業預計市場將會轉趨活躍，49%企業更估計市況於下半年會進一步復甦。惟仍有36%受訪者對市場表現持觀望態度，14%不太看好。

打工仔有得揀

企業求才若渴，打工仔面對多個取錄時亦更有「牙力」，63%受訪僱主表示有多達89%求職者因獲兩間公司聘用而婉拒取錄。僱主除了對求職者有相關經驗要求，能否適應公司文化及工作方式亦更見重視，而且願意開出薪金和基本福利以外的「非物質」待遇，例如優良的工作環境／設施、同事間的和諧關係，及提倡工作生活平衡等，容許員工彈性在家工作及上班更達一半（51%）。

【香港零售】港去年11月零售銷貨價值按年升7.1%　零售管理協會：11月屬淡季　表現合理

【經濟動向】國內經濟復甦緩慢　專家：可效仿港府派消費券

責任編輯：王浩賢

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