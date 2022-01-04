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【環保遙控】三星新電視遙控免入電池　藉WiFi、無線電波充電

科技 11:00 2022/01/04

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Samsung於今年CES 2022發表的Eco Remote更加入Wi-Fi電波充電，提升其穩定度。（Samsung官方網站圖片）

各大創科企業愈來愈著重可持續發展，三星（Samsung）自CES（美國消費電子展）2021宣布，該企的新產品將更著重環保，秉持「Going Green」的永續環保理念。三星除了精簡產品包裝以減少碳排放，更在產品設計上加入環保原素，例如即將在CES 2022登場的電視遙控「Eco Remote」，就加入了Wi-Fi或其他無線電波充電。

【NFT】三星電視新功能　將推NFT瀏覽器

三星於去年推出環保遙控器「Solar Cell Remote Control」，內置太陽能充電板，而Samsung於今年CES 2022發表的Eco Remote更加入Wi-Fi電波充電，提升其穩定度。

據外媒《The Verge》報道，新推出的Eco Remote與去年推出的環保遙控器「Solar Cell Remote Control」一樣，可以利用太陽能充電之外，還增加了射頻收氣功能，使遙控器可以透過收集WiFi的無線電波，並將其轉換為能量充電；另可通過USB-C充電。

三星表示，新推出的遙控器除了是為了配合Samsung Lifestyle TV系列的發展，更希望可以透過捨棄3A電池，以太陽能和收集無線電波的方式以達到環保及可持續發展。據三星預計，改用太陽能遙控器可以在七年內避免 9,900 萬塊廢棄電池。

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責任編輯：文睿

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