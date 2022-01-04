【物管收購】融創服務終止收購第一服務股權　斥對方突然推翻交易共識、融創服務高開反彈近半成

▲ 融創服務終止收購第一服務股權 斥對方突然推翻交易共識

融創服務 （01516） 去年10月宣布斥近7億元人民幣收購當代置業 （01107） 旗下的第一服務控股 （02107） 3.22億股或32.22%股權，及後一度延長收購終止日。融創服務最新宣布，由於2021年12月31日或之前未能達成正式協議，終止收購第一服務控股。融創服務今早股價反彈近半成，高開4.6%，報7.28元。

融創服務昨日全日跌12.5%，收報12.96元，第一服務於周一（3日）開市前停牌，停牌前報1.3元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

富瑞：12月內房銷售按年跌34%，85%發展商未完成全年銷售目標，看【下一頁】

融創服務指，自2021年10月7日訂立股份轉讓協議後，即開展對第一服務控股的盡調工作，並將要約所需的全部資金22.67億元人民幣存入與財務顧問共同監管的賬戶。期間，當代置業公布發生流動性問題，對第一服務控股來自當代置業業務的可實現性與可持續性、及對當代置業應收款項的可收回性，均直接造成了重大不確定性。

基於上述情形，融創服務與第一服務控股股東就交易對價，根據實際情況變化進行的調減、及交易安排的相應調整等事項共同進行了協商，經協商調整後的正式協議賣方已書面表達無異議。然而，賣方於2021年12月31日突然推翻雙方就交易對價及相關交易安排已達成的共識，最終導致正式協議無法於最後終止日完成簽署。

內房迎還債高峰期，房企1月須籌資多少才渡過難關？看【下一頁】

根據協議，第一服務於應於終止後5個營業日內，向融創服務退還第一筆定金1億元人民幣，退回後5個營業日內，融創服務將解除了控股股東賣方2億股份的抵押。若未能按時履行，融創服務有權執行抵押股份。另外，自終止日期起1年內，未經要融創服務事先同意，所有控股股東賣方不得出售或轉讓其持有的股份。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【內房危機】融創服務溢價91%購第一服務32%股權 第一服務彈逾五成

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】