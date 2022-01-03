  • 18°C
香港時間 : 2022103日 (一) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【物管收購】融創服務終止收購第一服務股權　斥對方突然推翻交易共識

股市 18:33 2022/01/03

分享：

融創服務 （01516） 去年10月宣布斥近7億元人民幣收購當代置業 （01107） 旗下的第一服務控股 （02107） 3.22億股或32.22%股權，及後一度延長收購終止日。融創服務最新宣布，由於2021年12月31日或之前未能達成正式協議，終止收購第一服務控股。融創服務全日跌12.5%，收報12.96元，第一服務於周一（3日）開市前停牌，停牌前報1.3元。

富瑞：12月內房銷售按年跌34%，85%發展商未完成全年銷售目標，看【下一頁】

融創服務指，自2021年10月7日訂立股份轉讓協議後，即開展對第一服務控股的盡調工作，並將要約所需的全部資金22.67億元人民幣存入與財務顧問共同監管的賬戶。期間，當代置業公布發生流動性問題，對第一服務控股來自當代置業業務的可實現性與可持續性、及對當代置業應收款項的可收回性，均直接造成了重大不確定性。

基於上述情形，融創服務與第一服務控股股東就交易對價，根據實際情況變化進行的調減、及交易安排的相應調整等事項共同進行了協商，經協商調整後的正式協議賣方已書面表達無異議。然而，賣方於2021年12月31日突然推翻雙方就交易對價及相關交易安排已達成的共識，最終導致正式協議無法於最後終止日完成簽署。

內房迎還債高峰期，房企1月須籌資多少才渡過難關？看【下一頁】

根據協議，第一服務於應於終止後5個營業日內，向融創服務退還第一筆定金1億元人民幣，退回後5個營業日內，融創服務將解除了控股股東賣方2億股份的抵押。若未能按時履行，融創服務有權執行抵押股份。另外，自終止日期起1年內，未經要融創服務事先同意，所有控股股東賣方不得出售或轉讓其持有的股份。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【內房危機】融創服務溢價91%購第一服務32%股權　第一服務彈逾五成

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

港股 融創服務（01516） 第一服務控股（02107） 當代置業（01107）

上一篇文章

【美股焦點】高盛：今年股票回報料更分散　投資者應避開這類公司

下一篇文章

【台積電TSM】台積電盤前漲逾3%　高盛看好台樍電今年增長速度勝去年、上調目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款