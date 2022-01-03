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全球最長壽人瑞田中加子119歲生日 最鍾意一樣食物

環球社會熱點 18:17 2022/01/03

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日本女人瑞田中加子為全球現存最長壽者，她於周日（2日）迎來119歲生日，距離迎接120歲的目標更近一步。據悉，田中加子經歷了由明治到令和這5個年代。田中加子更公開她保持身心健康的秘訣，包括透露自己最喜歡吃一樣零食。

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田中加子於1903年1月2日出生，當時仍是明治時期。田中加子家中共有9兄弟姐妹，而她排行第7。她19歲結婚，丈夫與長子於1937年參加第二次世界大戰後，她肩負家庭擔子協助經營家族麵店。

田中加子的人生橫跨日本明治、大正、昭和、平成及令和這5個年號，在2019年更以116歲之齡獲健力士世界紀錄認證為全球最長壽人瑞。

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直至去年9月，田中加子以117歲261天之齡打破田島鍋的紀錄，成為日本史上最長壽者。

田中加子現正居住於福岡市內一間老人院，由於新冠疫情下限制外人探訪，她未能經常與親友見面。但她仍然老當益壯，可運用手勢與老人院職員交流。

而田中加子62歲的孫子表示，他希望能盡快與嫲嫲見面及祝賀她生日快樂。田中加子的孫子更希望嫲嫲能繼續維持健康，每日都玩得開心。

日本多年來都面對人口老化的問題，預期壽命也創新高。日本女性與男性的預期壽命，分別為87.74歲及81.64歲。

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責任編輯：鄭錦玲

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