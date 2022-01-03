  • 18°C
香港時間 : 2022103日 (一) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲熱話】日本遊戲商2022也跟隊！　Final Fantasy製作公司：著重發展區塊鏈、NFT應用

科技 18:16 2022/01/03

分享：

製作Final Fantasy等知名遊戲的日本遊戲公司Square Enix，其總裁松田洋祐表示公司未來著重布局區塊鏈、NFT應用發展，同時將去中心化形式納入未來遊戲內容發展。（PlayStation Store）

區塊鏈、NFT近年成為市場熱話，就連遊戲開發商也看準並發展潛力。製作Final Fantasy等知名遊戲的日本遊戲公司Square Enix，其總裁松田洋祐表示公司未來著重布局區塊鏈、NFT應用發展，同時將去中心化形式納入未來遊戲內容發展。

【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市 結合區塊鏈生態系統（有片）

松田洋祐於元旦新年給員工的祝賀信件中表示，在雲端及5G網絡技術發展下，令元宇宙應用在2021年成為發展大趨勢。此外，區塊鏈技術帶動NFT應用發展，同樣成為市場發展機會，因此Sqaure Enix在2021年5月擴大區塊鏈技術應用，其也成為今年遊戲市場發展重點項目之一。

【元宇宙】Epic Games：活動演出藉元宇宙 開拓新穎娛樂

松田洋祐又指，今年度的遊戲內容將會著重去中心化形式發展，其中包括強化區塊鏈技術整合，與數碼化資產應用，同時也不排除發行自家加密貨幣，讓玩家能在遊戲中透過去中心化形式交易虛擬物品及個人創作。

【元宇宙遊戲】南韓「邊玩邊賺」遊戲違反法規 政府要求蘋果、Google下架

責任編輯：廖淑瑩

相關文章

【時代終結】BlackBerry宣布1月4日起　終止BlackBerry OS服務
2021/12/31
【時代終結】BlackBerry宣布1月4日起　終止BlackBerry OS服務
【網絡安全】SEGA歐洲伺服器「中門大開」　25萬名用戶或受影響
今日
【網絡安全】SEGA歐洲伺服器「中門大開」　25萬名用戶或受影響

你可能感興趣

【時代終結】BlackBerry宣布1月4日起　終止BlackBerry OS服務
13:15 2021/12/31
【時代終結】BlackBerry宣布1月4日起　終止BlackBerry OS服務
【網絡安全】SEGA歐洲伺服器「中門大開」　25萬名用戶或受影響
今日 12:39
【網絡安全】SEGA歐洲伺服器「中門大開」　25萬名用戶或受影響
軟件 電玩手遊 元宇宙 NFT 區塊鏈 日本

下一篇文章

【蘋果耳機】AirPods Pro 2將支援無損音樂？　充電盒加入發聲功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元
【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題
【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款