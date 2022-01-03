【遊戲熱話】日本遊戲商2022也跟隊！　Final Fantasy製作公司：著重發展區塊鏈、NFT應用

▲ 製作Final Fantasy等知名遊戲的日本遊戲公司Square Enix，其總裁松田洋祐表示公司未來著重布局區塊鏈、NFT應用發展，同時將去中心化形式納入未來遊戲內容發展。（PlayStation Store）

區塊鏈、NFT近年成為市場熱話，就連遊戲開發商也看準並發展潛力。製作Final Fantasy等知名遊戲的日本遊戲公司Square Enix，其總裁松田洋祐表示公司未來著重布局區塊鏈、NFT應用發展，同時將去中心化形式納入未來遊戲內容發展。

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松田洋祐於元旦新年給員工的祝賀信件中表示，在雲端及5G網絡技術發展下，令元宇宙應用在2021年成為發展大趨勢。此外，區塊鏈技術帶動NFT應用發展，同樣成為市場發展機會，因此Sqaure Enix在2021年5月擴大區塊鏈技術應用，其也成為今年遊戲市場發展重點項目之一。

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松田洋祐又指，今年度的遊戲內容將會著重去中心化形式發展，其中包括強化區塊鏈技術整合，與數碼化資產應用，同時也不排除發行自家加密貨幣，讓玩家能在遊戲中透過去中心化形式交易虛擬物品及個人創作。

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責任編輯：廖淑瑩