【本地消費】工展會銷售額近10億元　錄過百萬入場人次

▲ 工展會24天展期合共吸引過百萬人次的市民入場，創下近10億元的銷售總額。（資料圖片）

第55屆工展會今日閉幕，香港中華廠商聯合會公布，24天展期合共吸引過百萬人次的市民入場，創下近10億元的銷售總額。而「網上工展會」（online.hkbpe.com.hk）將舉辦至下星期一（1月10日）。

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在聖誕新年的傳統消費旺季及第三期電子消費券發放的帶動下，工展會銷售總額達近10億元，廠商會會長史立德對今屆工展會的成績感滿意。雖然工展會設有入場人數限制，但他認為24天展期每天依舊人潮如鯽，場內購物氣氛亦與往屆一樣熱烈，而在12月19日免費乘車日、聖誕節及元旦，人流和生意額更特別理想。他認為今屆工展會釋放了本港消費潛力，為來年的經濟市道打下「強心針」。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆亦對今屆工展會取得美滿成績感到十分欣慰。他表示，今屆工展會首度以「線上+線下」雙軌並行，除了為參展商提供多一個渠道進行促銷，亦為市民提供嶄新而方便的購物新體驗；他亦感謝各大參展商和香港市民的鼎力支持和積極配合各項防疫措施，令今屆工展會得以順利舉行。

由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的第55屆工展會今日（3日）落幕。為期24天展期人流暢旺，吸引過百萬人次的市民入場，並在聖誕新年的傳統消費旺季及第三期電子消費券發放的帶動下，創下近港幣10億元的銷售總額。

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責任編輯：葉泳珊