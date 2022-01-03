【內房危機】富瑞：12月內房銷售按年跌34%　85%發展商未完成全年銷售目標

▲ 富瑞：12月房企銷售按年跌34% 85%發展商未完成全年銷售目標

內房2021年風聲鶴唳，下半年銷售疲弱，富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的主要內房於12月錄得較預期差的銷售，當月銷售按年跌34%，當中，恒大 （03333） 銷售為零、新力 （02103） 跌96%，佳兆業 （01638） 跌95%、奧園 （03883） 跌73%、世茂 （00813） 跌68%、富力 （02777） 亦跌65%。整體而言，去年全年銷售僅增長約2%，並且約85%的發展商未能完成全年銷售目標。

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富瑞預期，今年上半年將逐漸增加支持政策或信貸環境的措施，銀行貸款額度亦會在1月重開，這有助加速發展商的銷售及減輕流動性的力，但預期首季部份低質的房企會出現債務違約。該行維持對行業樂觀的看法，料未來3至6個月板塊估值將修復。

至於另一間券商銀河聯昌證券則指，該行追蹤的22間房企中，據克而瑞數據指，12月銷售按月升22%，但按年跌22%。該行指，全年只有潤地 （01109） 及綠城中國 （03900） 完成全年銷售目標，整體而言，發展商差6%才完成目標。

展望2022年，銀河聯昌證券預期，受累中國經濟放慢及房地產的市場情緒疲弱，預期今年房地產市場的樓價及交易量分別下跌5至10%。

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