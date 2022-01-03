  • 18°C
香港時間 : 2022103日 (一) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】富瑞：12月內房銷售按年跌34%　85%發展商未完成全年銷售目標

股市 17:55 2022/01/03

分享：

富瑞：12月房企銷售按年跌34%　85%發展商未完成全年銷售目標

內房2021年風聲鶴唳，下半年銷售疲弱，富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的主要內房於12月錄得較預期差的銷售，當月銷售按年跌34%，當中，恒大 （03333） 銷售為零、新力 （02103） 跌96%，佳兆業 （01638） 跌95%、奧園 （03883） 跌73%、世茂 （00813） 跌68%、富力 （02777） 亦跌65%。整體而言，去年全年銷售僅增長約2%，並且約85%的發展商未能完成全年銷售目標。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

中國恒大開市前公布短暫停牌，此前傳出39建築遭勒令拆除，看【下一頁】

富瑞預期，今年上半年將逐漸增加支持政策或信貸環境的措施，銀行貸款額度亦會在1月重開，這有助加速發展商的銷售及減輕流動性的力，但預期首季部份低質的房企會出現債務違約。該行維持對行業樂觀的看法，料未來3至6個月板塊估值將修復。

至於另一間券商銀河聯昌證券則指，該行追蹤的22間房企中，據克而瑞數據指，12月銷售按月升22%，但按年跌22%。該行指，全年只有潤地 （01109） 及綠城中國 （03900） 完成全年銷售目標，整體而言，發展商差6%才完成目標。

展望2022年，銀河聯昌證券預期，受累中國經濟放慢及房地產的市場情緒疲弱，預期今年房地產市場的樓價及交易量分別下跌5至10%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【恒大3333】花旗：恒大12月銷售按年急跌99%　全年僅達銷售目標59%

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

華潤置地（01109） 港股 經濟 恒大 綠城中國（03900）

上一篇文章

財經台今日精選（2022年1月3日）

下一篇文章

【2022展望】瑞信降恒指目標價13%看26200點　重倉工業股及科技股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款