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【疫市營商】時裝買手開高級時裝店　轉戰網上拓多渠道營銷

商業 15:30 2022/01/04

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2012年成立的「十舍」（10thshop）主攻中上檔時裝，疫下轉攻網銷但成績平平。創辦人李凱茵（Michelle Li）未曾認輸，除了親自當模特兒做宣傳並減成本，更引入家品作多元化發展，靜待機遇。

疫情對零售的打擊有多深，已不用再多講。企業如何轉型撑下去，才是關鍵。 2012年成立的「十舍」（10thshop）主攻中上檔時裝，疫下轉攻網銷但成績平平。創辦人李凱茵（Michelle Li）未曾認輸，除了親自當模特兒做宣傳並減成本，更引入家品作多元化發展，靜待機遇。

十舍由Michelle及另一位設計師合作創辦，由曾經在大型連鎖時尚品牌做買手逾10年的她，四出搜羅全球各個具創意的小眾品牌，為市場提供新的選擇。先由網店做起，其後發展到擁有黃竹坑及銅鑼灣兩間實體店，更曾獲連卡佛主動邀請去銅鑼灣開店做Pop-Up Shop（期間快閃店），多年來累積不少忠實顧客。

【疫下轉型】前空姐時裝網店月賺50萬元　靠直播賣衫吸金

【疫市營商】疫情衝擊經營　國泰如何開拓電商業務？

廣告佔開支1成 暫停實體店 

雖然看似順利且生意不錯，但她坦言：「實體店的營運成本持續高企，經營逐漸變得吃力，盈利在扣除開支後並不多。」在面對種種挑戰下，加上自疫情下顧客消費模式的改變，在2019租約期滿後至今，已暫停營運實體店，全面專注經營網上平台。 

疫情下更多消費者改用網購，但競爭同時增加。疫情間市民消費意慾不高，品牌定位又偏中上，更難以吸引普羅大眾，營業額更一度跌到只有以往的一半，成為她創業生涯中的打擊之一。

為積極吸引網上的潛在顧客，她投放了不少資源在社交平台的廣告上，估計佔每個月的總開支約10%。此外，亦會有一些藝人因喜歡其品牌的服飾風格，主動幫忙宣傳，從而吸來一些新客。 

夥品牌增曝光率　擴客源 

宣傳的同時，亦要顧及市場的轉變。疫情期間她亦多了時間留在家中，意識到在社會經濟低迷時，時裝非必需品且易被淘汰。她笑言：「連我這麼愛美的人，每天在家也不會去想要怎麼打扮得漂亮，或要去買很多新衣服。反而將時間花費在家中擺設，或是去研究不同香薰等。」於是她靈機一觸，決定將開拓新產品綫，不再只賣時裝，加入銷售生活用品如茶具、香薰座甚至卡牌遊戲等，品牌向多元化發展。

在尋找新合作夥伴的同時，Michelle亦不忘發揮其個人專長，希望惠及收入與品牌發展。她陸續與不同的時裝品牌合作，為其在款式設計、市場營銷策略擔任顧問，藉此增加了與不少品牌的合作機會。她指早前亦收到Mastercard邀請合作，不但提升了品牌的曝光率、擴闊客源外，更藉此認識到更多女企業家，帶來了更多的合作機會。

在結束實體店後，Michelle Li想出4招為品牌轉型。

發掘本地情懷產物 卡牌遊戲吸客

因疫情影響，「十舍」創辦人李凱茵（Michelle Li）難如以往，親身到各地搜羅時裝品牌及產品。她也察覺到，自疫情後，港人更關注本地文化，不再單單只追求外國名牌。

因此，品牌現時除了專注在歐美市場的批發及零售業務外，亦同時致力去發掘本地市場機遇，如曾與香港設計師合作，推出一系列自家製T恤，當中有將經典的卡通人物合併，營造出全新形象。 

現時品牌的商品種類不再局限於時裝，她亦有尋找具香港情懷的周邊產物，如具有本港特色的「大打邊爐」卡牌遊戲；亦將香港獨有的俗語「豬扒」、「粉腸」以及經典迷因（Meme）融合打邊爐文化集結成卡牌遊戲，當中吸引不少客戶留意與購買。她亦透露，除了留意數碼化的趨勢，未來亦有意夥NFT（非同質化代幣）公司合作發展業務。

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【疫市營商】時裝設計師回流香港創業　藉連卡佛比賽獲上架機會

記者：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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