【2022展望】瑞信降恒指目標價13%看26200點　重倉工業股及科技股

▲ 瑞信下調恒指今年目標價13%，最新看26200點。

瑞信下調恒指今年目標價13%，最新看26200點，重倉工業股、資訊科技股、資源股、公用事業股及能源股。

中港股市經歷去年顯著調整後，瑞信指中資股估值已回落至合理水平，加上內地政府迅速採取行動穩定經濟，並微調宏觀與行業政策，此舉向投資者發放了正面訊號，突顯出中國有意在長期策略目標與短期經濟影響，兩者間取得平衡。

基於正面的政策方向、投資者僅抱持低預期、股份估值便宜，即使經濟短期料將放緩，瑞信仍預測中資股將迎來復甦。該行對MSCI中國、恒指及滬深300指數的目標價，分別為91點、26200點及5760點，三者較現價上升空間均超過一成。其中，該行對MSCI中國的目標價由原來的115點下調兩成，至91點；對恒指的目標價亦由之前的30000點大劈近13%，至26200點。

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中央或調整「共同富裕」步伐

選股方面，瑞信料今年上升板塊的投資風格與輪動都缺乏清晰方向，惟繼續看好個別橫跨多年的長期投資主題。該行頭5大重倉板塊分別為工業、資訊科技、資源、公用事業及能源，輕倉板塊則有非必需消費品、通訊服務、金融。該行又基於最近中央對內房發展商的政策有所放寬，終止對房地產板塊的負持倉，並同時增加汽車及消費服務股的持倉。

宏觀經濟方面，瑞信料中國經濟要到下半年才有溫和復甦，上半年仍然艱難。政策上中央會加快財政開支，並提供正面的貨幣政策支持，至於對內地長期發展有顯著影響的策略，如「共同富裕」與碳中和，該行料實施步伐會獲調整。

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記者﹕余倩敏