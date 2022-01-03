【6G研發】日企著手研發6G網絡　擬2025大阪世界博覽會公布

▲ 日本電信電話（NTT）透露該企將於2025年在大阪世界博覽會上公布其實驗性質的6G網路技術。（NTT官方圖片）

5G通訊網絡逐漸走進人們的生活，發展也愈趨成熟，業界也不甘落後，開始著手研發更新一代的6G網絡。日本電信電話（NTT）近日更透露，將於2025年大阪世界博覽會上公布其實驗性質的6G網路技術。據悉，NTT已著手規劃6G網絡的應用，期望能加速6G網絡技術商業化，並預計於下個財年對外公布相關詳情。

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據《日經新聞》報道，NTT將以自家研發的光傳輸技術用作新代6G網絡標準，同時期望相關技術能成為國際通用的網絡規格，因此，NTT預料將擴大其合作版圖至日本境外，從研發階段起即與日本，以及美國、歐亞企業合作，進行技術、經驗分享。

綜合早前消息，NTT展示以磷化錮（InP,Indium phosphide）化合物半導體技術，打造全新的6G芯片，在16QAM形式下達成符合6G網路預期速度－100Gbps。

除了NTT，有不少科企也開始發始6G網絡技術，如蘋果、Intel和Google等美國企業更共同合作，加盟美國「6G聯盟」，希望搶先攻佔6G市場，並取得主導權。

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責任編輯：文睿