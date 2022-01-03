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【新冠疫苗】紐約市擬強制公務員打第3針 同州州立大學已推行

環球社會熱點 18:08 2022/01/03

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新冠肺炎病毒持續肆虐美國，多個州份考慮加強疫苗接種應對。新任紐約市長亞當斯表示，或要求市政府員工強制接種第3針疫苗。紐約州州長霍楚爾早前亦宣布，州內所有州立大學的學生需要打第3針。

被指屢發疫苗假資訊 Twitter永久封鎖美國眾議員 【下一頁】

剛於上周六（1日）上任的亞當斯（Eric Adams）受訪時表示，將需檢視數據，再決定是否強制市政府員工如教師及警察，接種第3針疫苗。亞當斯指雖未推行強制接種，但鼓勵市府員工盡快接種。

州長霍楚爾（Kathy Hochul）上周五（12月31日）宣布，州內所有州立大學近6萬名學生將需強制接種第3針，作為紐約州應對Omicron變種急速肆虐當地的緊急防疫手段。學生返回大學時需要展示陰性檢測結果證明，並在室內強制戴口罩。

【Omicron變種】福西：考慮住院數字取代確診個案 反映嚴重性 【下一頁】

另外，紐約市立大學及州立紐約大學職員亦需接種第3針，全州口罩令將延長至1月底。兩間州立大學的第3針強制接種令將於1月15日生效。霍楚爾早前表明，希望州內公立教育系統能夠在Omicron疫情中，維持面對面授課。

面對假期即將完結，紐約市近百萬學生復課，亞當斯認為學校應該強制檢察，強調此舉有助發現潛在危機，但表明需由州政府決定。霍楚爾早前表示，因應新年後復課，已向各校區提供超過500萬份快速檢測工具，供幼稚園至12年級學生使用。

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責任編輯：吳漢培

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