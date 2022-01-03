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【香港零售】港去年11月零售銷貨價值按年升7.1%　零售管理協會：11月屬淡季　表現合理

商業 18:45 2022/01/03

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零售管理協會代表反映，11月月份非旺季，市民又早已花光消費券，故表現合理。（資料圖片）

香港去年11月的零售業總銷貨價值按年7.1%，遜於市場預期升9.7%。對此，零售管理協會代表反映，11月月份非旺季，市民又早已花光消費券，故表現合理。

【香港零售】港11月零售銷售今公布　市場預期按年升9.7%

【香港零售】港11月零售銷貨價值按年升7.1%　遜於市場預期升9.7%

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，按行業分析，11月電子產品業升幅表現一向良好，惟上年基數較大，今年表現持平卻不等於差。她又提到，之前屬「重災區」的行業如珠寶鐘錶、眼鏡、化妝品及鞋襪等商戶的表現回升。謝認為，上述行業的表現將於12月、1月持續。

12月珠寶及鐘錶生意　升約2至4成

12月的整體表現，協會3000多個商戶會員中，有生意升幅的行業主要為珠寶及鐘錶，升約2至4成；個人健康、護理行業同樣有輕微上升。持平的類別則與11月一樣，為電子產品；惟超市、貴價衣服等類別有輕微跌幅。

謝表示，聖誕旺季期間，服裝類別的銷售表現較好，但升幅只有單位數。她指出，12月人流雖增，惟個別消費力較以往弱，猜測與股市波動有關。另外，天氣因素亦未能如以往大大提升服裝及電子產品業銷售。加上未有通關，故12月中有2至3成跌幅來自缺乏遊客。

料農曆新年表現不及聖誕

不過，大部分會員反映，街舖與商場人流表現皆不俗，甚至有商戶反映，街舖門市表現更佳。而傳統旅遊區於12月，受燈飾及商場大力推動節日活動影響，跨區消費大增。

展望1月及農曆新年，她表示，業界相當憂慮新型變種病毒影響，預估升幅收窄，不及聖誕。而電器及家品行業表現將持平，超市或有低雙位數跌幅。

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記者：李智美

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