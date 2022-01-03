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【英國經濟】新歐盟商品進口管制生效　英國食品團體警告或致食品短缺

商業 18:02 2022/01/03

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有英國食品行業的團體代表警告稱，新的邊境運營模式於短期內，或將導致英國出現食品短缺問題。（法新社圖片）

從2022年1月1日起，自英國脫歐後，新的歐盟商品進口海關管制規則正式生效。有英國食品行業的團體代表警告稱，新的邊境運營模式於短期內，或將導致英國出現食品短缺問題。

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在食品貿易方面，英國從歐盟的進口量是其對歐盟出口量的5倍。據英國零售商協會發言人表示，目前，英國80%的進口食品來自歐盟。

貨物通關或現大規模延誤

2021年作為英國脫歐後的第一年，作為過渡，英國給予歐盟進口商品給寬松期，允許企業可以推遲向英國進口非管制商品的全面清關，最長可達175天。不過，從2022年1月1日起，英國開始實施全面的海關管制，並引入新的邊境營運模式。英歐之間往來的貨物將有一系列操作流程的變動。

對此，英國冷凍食品聯合會的發言人表示，歐盟動植物產品的新限制下，英國口岸貨物通關或會出現大規模延誤，因為在供應鏈端，尤其是歐盟方面的物流公司，可能未對英國新邊境營運模式的變化做好準備。

明年7月實施更嚴格檢查

新模式要求，相關企業至少要在貨物抵達海關前4個小時，完成所有通關文書工作，否則或將無法通關並遭勸返。此外，動植物產品還須附上原產地證明。

不過，目前貨車司機在通關時只需要提供上述文件，海關對商品的檢查仍維持在最低限度。惟寬松措施只維持到2022年7月，屆時將開始實施更加嚴格的檢查。

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責任編輯：李智美

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