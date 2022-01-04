【保暖神器】Starlink衛星設備變暖爐　吸引喵星人聚集

由馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探察公司SpaceX，近年積極展開星鏈（Starlink）計劃，目前正在多個國家及地區，設立衛星訊號連接設備進行測試。除了提供網絡服務，原來Starlink的衛星終端設備，還能變成暖爐，為喵星人取暖。

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據外媒《technews》報道，Starlink用戶Aaron Taylor在Twitter上發布帖文，表示日前開啟了其Starlink衛星設備的「融雪模式（Snow Melt Mode）」，讓天線能檢測溫度並「產生額外熱量」，減輕設備因表面積雪造成訊號衰減。

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但他後來發現，原來融雪模式有不一樣的用途。Aaron Taylor指出，Starlink衛星設備的融雪模式產生的熱力，猶如暖爐般，成功吸引了5隻小貓在上面聚集。他笑稱，SpaceX碟型天線融雪功能表現非常好，顯然能讓貓咪保持溫暖。

責任編輯：何子澄