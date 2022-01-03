▲ 【納米樓】中小銀行傳研究停做納米樓按揭 經絡：暫未悉銀行因樓宇面積拒批按揭

政府早前在屯門一幅住宅地皮加入限呎要求，要求每個單位至少280方呎。有本地傳媒報道，有中小型銀行因應「納米樓」的風險過高，開始研究停做樓宇面積250方呎以下單位的按揭貸款，暫時未有最終定案。

報道指，正研究停做「納米樓」按揭貸款的銀行，主要考慮到「納米樓」的呎價太高，而且客戶可做九成按揭，但相關客戶的財政實力相對簿弱，並考慮到「納米樓」成交未必太過活躍，憂慮樓價一旦調整時，銀行會因而承受風險。

經絡按揭：相信銀行普遍仍會承造其按揭申請

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明回應報道時指，據其了解，現時未有銀行根據樓宇面積拒批其按揭申請。他又補充，銀行一直根據其公司取向爭取不同客戶群，但亦會根據借款人的自身條件（如人齡、入息）及按揭物業條件（如樓齡、估值）等因素而批審其按揭申請。

曹德明續指，香港地少人多，納米樓面積雖小，但樓價相對上較易負擔，仍有一定市場需求，當中包括上車客以及部份投資客。他相信，政府引入限呎樓措施是為保障市民有最低合適的居住空間。納米樓有一定市場，相信銀行普遍仍會承造其按揭申請。

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