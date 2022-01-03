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芯片今年銷售額料增長9% 有望破6000億美元

環球經濟金融 17:02 2022/01/03

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貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）周一（3日）發表報告，指芯片今年的需求維持強勁。裕利安宜預料今年芯片的銷售額可增長9%，更有望突破6,000億美元（約4.68萬億港元）。

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裕利安宜於報告中指出，芯片行業經歷2019年最嚴重衰退後復甦，芯片周期一直全力增長。芯片銷售額去年已達到5,530億美元（約4.31萬億港元）， 增長達26% 。

分析師預計芯片銷售額今年有望再增長 9%，並首次突破6,000億美元。

裕利安宜指出共有三大因素推動芯片銷售額增長，首先是電腦及智能電話等消費電子產品的需求異常強勁；其次是供應緊張及需求動力導致價格上升；再者是生産商引進價格更高的新一代芯片並改良芯片產品組合。

但在新一年，分析師預計芯片行業面臨四大風險。第一，電腦及電視等硬件去年經歷強勁增長後，今年銷售需求正常化料為行業帶來比預期更大的打擊。

第二，疫情下供應鏈中斷的情況持續，生産活動長期停滯料會打擊芯片需求。第三，中美科技戰仍處於僵局，中國企業收購美國重要芯片生産技術和設備的限制仍存在。

第四，芯片行業依賴最佳產能利用率來實現盈利，然而異常不利天災發生的頻率增加，或影響芯片行業產能。

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裕利安宜技術和零售行業顧問Aurelien Duthoit表示，料仍有幾個因素決定今年芯片行業的走向，包括南韓及台灣等主要半導體產地發生無法預測或隨機事件。

他又指如中美在技術方面冷戰局面有新發展，也可能會限制芯片商向中國企業出售產品。

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