  • 19°C
香港時間 : 2022103日 (一) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國兩大電訊商拒交通部請求 堅持如期推5G服務

環球社會熱點 17:18 2022/01/03

分享：

美國兩大電訊商AT&T及Verizon周日（2日）拒絕美國交通部及聯邦航空管理局請求，延遲推出5G無線服務。兩大電訊商行政總裁向交通部致聯合信，表示會如期在周三（5日）推5G服務，同時承諾採取加強措施，避免影響航空運作。

被指屢發疫苗假資訊 Twitter永久封鎖美國眾議員 【下一頁】

AT&T行政總裁斯坦基 （John Stankey）與Verizon行政總裁周日聯合向美國交通部發信，表示將延遲兩周推出原定周三起啟用的5G服務建議是

「不負責任地放棄競逐世界級和具全球競爭力的通信網絡運營控制權」。

（an irresponsible abdication of the operating control required to deploy world-class and globally competitive communications networks.）

雖然拒絕交通部及聯邦航空管理局（FAA）要求，但二人希望與聯邦政府合作，避免航空業的不滿進一步蔓延。

二人於信中承諾，在7月5日前採取加強措施，將按照法國做法，在半年內不會在機場周圍部署5G網路服務，日後會在個別機場跑道附近設「禁區範圍」，切斷敏感地區附近的5G頻率，強調屬世界上最穩健的做法之一。

FAA其後反駁指，美國情況與法國有所不同，其中法國電訊營運商所使用的5G頻率低於美國所允許的水平。FAA指將檢視電訊商回應，但強調會遵循美國航空安全標準。

AT&T和Verizon 在內的電訊營運商於去年斥資800億美元（6,240億港元），購買支援5G服務的C段無線電波頻譜，並計劃於去年12月5日開始推行5G服務。但FAA及交通部表示5G信號可能干擾協助飛機著陸的無線電，於是電訊商同意延遲到本周三推行5G服務。

全球周一取消逾2,800航班 美國佔約千 【下一頁】

交通部長布蒂吉格 （Pete Buttigieg） 與聯邦航空管理局（FAA）局長迪克森 （Steve Dickson）於去年12月31日向AT&T及Verizon發信，要求再推遲兩周啟用5G服務，表示除非能解決相關問題，否則飛機乘客將面臨航班受干擾、取消，甚至影響整個航空業。

全球兩大飛機製造商空中巴士（Airbus）及波音（Boeing）於上月向布蒂吉格發信呼籲，表示5G可能會對不利飛機安全運行，並敦促美國聯邦通訊委員會（FCC）、電訊營運商與FAA及航空公司合作，強調若FCC無視請求，將於周一（3日）採取法律行動。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來
今日
加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來
不滿自閉兒獲安排住423呎單位 英母：仲衰過坐監
今日
不滿自閉兒獲安排住423呎單位 英母：仲衰過坐監
龍鳳胎隔15分鐘出世 美國母親「兩年抱兩」
今日
龍鳳胎隔15分鐘出世 美國母親「兩年抱兩」
拜登與烏克蘭總統保證 俄若入侵必果斷回應
今日
拜登與烏克蘭總統保證 俄若入侵必果斷回應
【澳洲疫情】就算確診不斷升 總理：唔會再封城
今日
【澳洲疫情】就算確診不斷升 總理：唔會再封城

你可能感興趣

加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來
今日 16:40
加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來
不滿自閉兒獲安排住423呎單位 英母：仲衰過坐監
今日 15:15
不滿自閉兒獲安排住423呎單位 英母：仲衰過坐監
龍鳳胎隔15分鐘出世 美國母親「兩年抱兩」
今日 15:03
龍鳳胎隔15分鐘出世 美國母親「兩年抱兩」
5G 電訊商 美國 美國聯邦航空管理局 美國航空 機場 航空業

下一篇文章

芯片今年銷售額料增長9% 有望破6000億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間17:00）
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款