美國兩大電訊商拒交通部請求 堅持如期推5G服務

美國兩大電訊商AT&T及Verizon周日（2日）拒絕美國交通部及聯邦航空管理局請求，延遲推出5G無線服務。兩大電訊商行政總裁向交通部致聯合信，表示會如期在周三（5日）推5G服務，同時承諾採取加強措施，避免影響航空運作。

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AT&T行政總裁斯坦基 （John Stankey）與Verizon行政總裁周日聯合向美國交通部發信，表示將延遲兩周推出原定周三起啟用的5G服務建議是

「不負責任地放棄競逐世界級和具全球競爭力的通信網絡運營控制權」。 （an irresponsible abdication of the operating control required to deploy world-class and globally competitive communications networks.）

雖然拒絕交通部及聯邦航空管理局（FAA）要求，但二人希望與聯邦政府合作，避免航空業的不滿進一步蔓延。

二人於信中承諾，在7月5日前採取加強措施，將按照法國做法，在半年內不會在機場周圍部署5G網路服務，日後會在個別機場跑道附近設「禁區範圍」，切斷敏感地區附近的5G頻率，強調屬世界上最穩健的做法之一。

FAA其後反駁指，美國情況與法國有所不同，其中法國電訊營運商所使用的5G頻率低於美國所允許的水平。FAA指將檢視電訊商回應，但強調會遵循美國航空安全標準。

AT&T和Verizon 在內的電訊營運商於去年斥資800億美元（6,240億港元），購買支援5G服務的C段無線電波頻譜，並計劃於去年12月5日開始推行5G服務。但FAA及交通部表示5G信號可能干擾協助飛機著陸的無線電，於是電訊商同意延遲到本周三推行5G服務。

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交通部長布蒂吉格 （Pete Buttigieg） 與聯邦航空管理局（FAA）局長迪克森 （Steve Dickson）於去年12月31日向AT&T及Verizon發信，要求再推遲兩周啟用5G服務，表示除非能解決相關問題，否則飛機乘客將面臨航班受干擾、取消，甚至影響整個航空業。

全球兩大飛機製造商空中巴士（Airbus）及波音（Boeing）於上月向布蒂吉格發信呼籲，表示5G可能會對不利飛機安全運行，並敦促美國聯邦通訊委員會（FCC）、電訊營運商與FAA及航空公司合作，強調若FCC無視請求，將於周一（3日）採取法律行動。

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責任編輯：郭麗明