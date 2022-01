美國兩大電訊商拒交通部請求 堅持如期推5G服務

美國兩大電訊商AT&T及Verizon周日(2日)拒絕美國交通部及聯邦航空管理局請求,延遲推出5G無線服務。兩大電訊商行政總裁向交通部致聯合信,表示會如期在周三(5日)推5G服務,同時承諾採取加強措施,避免影響航空運作。

AT&T行政總裁斯坦基 (John Stankey)與Verizon行政總裁周日聯合向美國交通部發信,表示將延遲兩周推出原定周三起啟用的5G服務建議是

「不負責任地放棄競逐世界級和具全球競爭力的通信網絡運營控制權」。

(an irresponsible abdication of the operating control required to deploy world-class and globally competitive communications networks.)