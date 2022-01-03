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【比亞迪1211】比亞迪12月新能源車銷量增2.25倍　西安生產基本恢復正常

股市 17:11 2022/01/03

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【比亞迪1211】比亞迪12月新能源車銷量增2.25倍　西安生產基本恢復正常

比亞迪 （01211） 公布12月產銷數據。比亞迪12月總銷量為9.91萬輛汽車，按年增76%、按月增8%。以新能源汽車計，比亞迪上月銷量按年增2.25倍至93,945輛，當中純電動乘用車銷量按年增1.48倍至48,317輛、插電式混合動力汽車按年增4.49倍至44,506輛。

比亞迪表示，12月下旬西安出現新一輪疫情，公司西安汽車生產基地的產量受到一定程度影響，目前西安基地的生產已基本恢復正常。

比亞迪認西安生產線受部分影響 西安對比亞迪有多重要？可見【下一頁】

比亞迪上月產量按月跌2.5%

以單月產量計，比亞迪上月生產97,247輛汽車，按月跌2.5%、按年就增72%，當中新能源汽車產量佔92,030輛，按月微升0.2%，按年就增2.18倍。

綜合全年表現，比亞迪全年產量按年增75%至747,540輛汽車，新能源車按年增2.2倍至607,119輛，當中純電動車產量按年增1.46倍至322,983輛、插電式混合動力乘用車產量按年增4.69倍至274,098輛。

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港股 比亞迪股份（01211） 電動車 汽車 新能源汽車銷量 新能源

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