【ESG】ESG零售基金總額逾9700億元 綠色投資熱潮仍為今年主調

▲ 綠色浪潮勢不可擋，令截至去年11月底本港ESG零售基金總額達9700億港元。

綠色投資熱潮仍為今年的主調，市料綠色金融工具將保持丁財兩旺，單以去年10月至11月的兩個月來看，據晨星的最新統計，在港的ESG（環境、社會及管冶）零售基金，期內總資產值驟增約85.12億美元（折合逾664億港元）、令截至11月底的ESG產品總資產額達1245.12億美元（或逾9711億港元）。專家指主因有3，包括：（1）企業爭相轉型減碳；（2）歐美股票較多ESG選擇，受惠兩地大牛市，刺激相關綠色基金的資產升值；（3）聯合國氣候峰會令散戶更關注環保，願為救地球出一分力。

此外，證監會回應本報查詢指，關於環境、社會及管治基金（ESG基金），自2019年來，在香港向公眾發售的ESG基金數目已上升超過一倍。由去年初至9月底的九個月期間，獲證監會認可的ESG零售基金數量由37隻增加至68隻。同期內，ESG零售基金的總資產淨值亦上升逾六成，由去年初大約740億美元，上升至去年9月底大約1160億美元。

發言人又說，證監會網頁的資料庫近日亦已進一步列出ESG基金的主要特點，以便投資者更加了解這些產品，並作出有根據的投資決定。

30萬投資ESG基金獲回贈600【下一頁】

另方面，如以淨吸資額計，晨星發言人回應本報查詢指，單以去年11月計，單月的淨流入額逾31.75億美元（折合約247.7億港元），較10月的22.94億美元（或179億港元），按月驟增8.8億美元（近69億港元），如以幅度計，急升38%，並未太受Omicron疫襲全球一度重創股債的影響。

晨星發言人補充，若按個別月份衡量，淨流入額最多是去年首季，1月份吸資近72億美元，2月份為46.4億美元、3月份為34.4億美元，第4多月份為6月份的32.2億美元，而11月份的31.75億美元為第5多月份。

至於去年首11個月ESG零售基金的淨流入額逾358.34億美元（或逾2795億港元），已超越2020年全年的176.1億美元，按年驟增逾182.2億美元（或1421億港元），勁升逾1倍。

個別產品方面，晨星透露，單以去年首11個月衡量，吸資最多是貝萊德全球-永續資源基金，共吸81.6億美元；其次是貝萊德多元資產對冲類基金，共吸51.15億美元；第3大受捧產品是百達主題精選基金，共吸11.3億美元。

相關文章：【ESG】恒隆地產：昆明恒隆廣場全面採購可再生能源 內地可再生能源使用量升至逾14%

【可持續發展】與青協合辦ESG 活動 銀行公會：ESG跟銀行營運已密不可分

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪