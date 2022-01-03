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【港交所388】中金：港交所去年末季盈利料倒退7%　唱好中概股回流加快盈利增長

股市 16:48 2022/01/03

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【港交所388】中金：港交所去年末季盈利料倒退7%　唱好中概股回流加快盈利增長

港交所 （00388） 預計2月底公布2021年全年業績。券商中金估計，港交所去年第四季收入按年減少3%至49億元，主要反映日均成交額略降，而季度盈利則按年倒退7%至27億元。若以全年計，則多賺9%至126億元。港交所今日收報454.6元，跌0.18%，成交約3.9億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

中金：維持港交所跑贏同業評級　上望580元

中金又唱好，港交所早前公布的海外發行人上市制度改革，加上外圍市場的不確定性，將進一步吸引中概股回流，將加快盈利增長。中金維持對港交所的「跑贏行業」評級，目標價580元。以最新收市價計，反映潛在升幅27.6%。

港交所去年11月，公布海外發行人上市制度咨詢總結，放寬大中華區發行人二次上市門檻、並對海外退市等核心問題進行明確。

較早前報道－港交所放寬第二上市的產業及市值要求　新修訂明年起生效｜【下一頁】

中金指，修訂除通過直接降低門檻提升港股的吸引力，同時打消二次上市企業對海外除牌後港股上市地位受影響的疑慮，有望在外部環境不確定下、吸引中
概股回流。

中金預測，以上因素疊加或增加港交所日均成交額89 億元，佔2021年日均成交額約5.3%，對應增加
2021年度盈利4.1%。另外，SPAC上市規則今年起生效，中金相信將提升港交所作為亞洲時區領先的全球新股市場的吸引力。

港交所總結SPAC上市機制5大方向放寬、散戶不得參與｜【下一頁】

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【港交所388】港交所料短期內公布衍生產品假期交易諮詢總結

【港交所388】港交所：今年現貨股市日均成交額按年增32%　新經濟公司佔新股集資額87%

港股 香港交易所（00388） 中國概念股 第二上市 特殊目的收購公司（SPAC） 潛在升幅 香港交易及結算所有限公司 SPA 目標價 除牌

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