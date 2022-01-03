加拿大學者睇淡美國民主 特朗普2024年或捲土重來

自2016年美國大選後，美國政壇兩極化愈發明顯。加拿大有學者不看好美國民主發展，預測美國2030年可能出現右翼獨裁勢力掌權，一切始於前總統特朗普或於2024年捲土重來，呼籲加拿大政府應該提前作好預備，避免遭受美國民主衰退波及。

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加拿大卑詩大學Cascade研究所創辦總監霍默－狄克遜（Thomas Homer-Dixon）撰文，指不能忽然所有可能性，直言現今已是荒謬事成真的年代。

霍默－狄克遜舉例，2014年若有人估計特朗普（Donald Trump）會成為美國總統，一定會被認為是荒謬言論。特朗普在2016年成功擊敗民主黨候選人希拉莉（Hillary Clinton），當選美國總統。

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霍默－狄克遜預測，美國民主在2025年崩潰，造成當地政治極端不穩定，包括廣泛民間暴力行為發生。至2030年前，美國估計會由右翼獨裁勢力掌權。霍默－狄克遜預料2024年特朗普將重返白宮，亦可能出現共和黨控制的州分否認民主黨贏出選舉。

因此，霍默－狄克遜警告加拿大政府，需要為未來美國可能出現﹑長達數十年暴力衝突危機做好準備，應對美國民主潛在分崩離析帶來的問題。霍默－狄克遜更揚言，只要特朗普再成總統，最理想情況下亦會有無數經濟及政治危機。

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責任編輯：吳漢培