▲ 【虛擬銀行】螞蟻銀行推「東主貸」個人循環貸款 可「先息後本」還款

螞蟻集團旗下虛擬銀行螞蟻銀行（香港）推出「東主貸」貸款計劃，向中小企東主提供無抵押個人循環貸款服務，最多可借30萬元，並設有「先息後本」個人循環貸款的彈性還款機制，三個月還款期首2個月只需要支付利息，緩解每月還款壓力，幫助中小企老闆解決資金周轉問題。

螞蟻銀行（香港）表示，疫情下不少中小企面對資金流問題，「東主貸」貸款除了設有「先息後本」機制外，也設有免費預先申請信貸額、按日計息、無限次循環使用特色。

該行指，中小企東主開立螞蟻銀行港元儲蓄賬戶後，在應用程式內提供本地商業登記號碼訊息及近3個月銀行月結單，經核實後即可獲批核，用戶獲批後可隨時在信貸額內提取金額使用，即時到賬。該行表示，用戶可在已批核信貸額內多次提取貸款，額度無限次循環使用，借款按日計息，不借不收息，而客戶可據自身情況提前還款。

螞蟻銀行（香港）表示，若用戶在2月14日或之前成功申請螞蟻銀行（香港）東主貸並使用額度之客戶，可獲第一個月利息回贈最多港幣888元。

螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示，東主貸是繼該行「存款寶」後另一普惠金融發展。

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