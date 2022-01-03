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【AAPL】蘋果iPhone連續兩個月成中國最熱銷手機　逾6年首次

股市 16:41 2022/01/03

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【AAPL】蘋果iPhone連續兩個月成中國最熱銷手機　逾6年首次

蘋果（Apple，美：AAPL）iPhone 連續兩個月成為中國智能手機銷量冠軍。市場研究機構Counterpoint Research公布11月中國手機市場份額報告，受惠於iPhone13系列廣受歡迎，蘋果11月中國市場份額為23.6%，排名第一位，第二為則為國產品牌Vivo，其市場份額為17.8%。

蘋果今年10月重上內地智能手機銷量冠軍位置，為2015年以來首次，最新11月市佔率表現，較10月份的22%再提高。

【美國制裁】華為2021年收入跌近三成　有紀錄以來首跌，可看【下一頁】

蘋果11月在中國的銷售額按月增長15.5%，但Counterpoint Research預計蘋果的增長勢頭難以維持，原因為大部分舊iPhone用戶可能已經完成了設備升級，預計今年初蘋果手機銷量可能會落後於Oppo、Vivo及榮耀等中國本土品牌。

另外，Counterpoint Research指，蘋果iPhone的飆升與前中國手機市場巨頭華為的衰退和問題有關，華為上年的收入預測遠低於預期，而Oppo、小米 （01810） 和Vivo等其他中國領先品牌也受到美國制裁影響，令蘋果有機會上位。

相關報道：【小米1810】雷軍：「正式對標蘋果，向蘋果學習」　目標三年內手機銷量全球第一

【吉利造手機】吉利李書福手機公司星紀時代註冊資本增至6.5億人幣　直接持股降至6.77%

【小米股價】小米第三季手機出貨量按季大跌15%　三星增長強勁

 

港股 蘋果（Apple，美：AAPL） 中國 小米集團－W（01810） Vivo iPhone 華為

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【恒指季檢】恒指季檢將於2月18日公布
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