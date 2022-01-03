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【2022展望】東亞聯豐料物價上升壓力今年難消失　亞太股債組合助創造更大價值

股市 16:28 2022/01/03

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東亞聯豐料物價上升壓力今年難消失　亞太股債組合助創造更大價值

東亞聯豐發表報告指，認為現時的通脹是各地政府的長期注資「救市」政策趨化而成，真實的經濟增長並未追上，預計物價上升壓力難於2022年底前消失。該行稱，亞太股債組合有助為財富創造更大價值，而新型變種病毒仍有出現、退市幅度受經濟復甦速度牽制，估計債價前景有機會是一個不顯眼的另類選擇。

花旗：恒指年底目標價28000點，估值平料見技術反彈，看【下一頁】

東亞聯豐提到，各國未走出疫情，但經濟活動逐步恢復，疫苗接種人數增加，預計就業、工業生產、零售銷售及企業盈利表現持續改善。儲局主席鮑威爾確認通脹不算是暫時性，故市場料收水及加息將提早發生，並不排除會考慮降低入口關稅以紓緩高企物會，消息或令資金於高位鎖定利潤，轉投其他估值較吸引的市場如亞洲區尋找機遇。

該行指，亞洲股市的市盈率偏低，當中以澳洲股市的表現相對強韌，加上金融體系發展成熟，蘊含併購活動的潛力。中國去年推出多項針對企業過度借貸的緊縮政策，令基本面出現結構性改變，減低市場高速澎脹形成泡沫經濟的風險。短期的震盪無可避免，當市場完成整合後，市場的不確性逐漸消散，相信未來的經濟發展將變得更加紮實及穩健。

投資方面，該行稱，看好處於結構性增長的電動汽車供應鏈、澳洲商品、印度鋼鐵，以及太陽能及氫氣供應鏈等。而在債券中，亞洲高收益債券一般比同類型債券的孳息率為高，存續期較短，意味著當利率上行，抗跌能力較強，較高的孳息率有助提升實質回報，看好東南亞地區如印度及印尼大宗商品債券，因現金流充足，還債能力強。

相關文章：

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