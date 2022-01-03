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【恒大3333】花旗：恒大12月銷售按年急跌99%　全年僅達銷售目標59%

股市 16:18 2022/01/03

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【恒大3333】花旗：恒大12月銷售按年急跌99%　全年僅達銷售目標59%

中國恒大 （03333） 奮力「保交樓」，惟花旗發表報告指出，恒大12月份銷售同比下降99%，在花旗追蹤的31家上市房企中表現最差，按月則跌7%。恒大去年僅實現銷售目標的59%。花旗又指，由於房產稅預期令需求受壓，內地樓市本季度銷售料繼續疲軟，而春節假期之際供應將減少。

花旗周日的報告中指出，恒大12月銷售總體上並不像擔心那樣差。31家上市房企當月銷售加權平均按年下降26%，按月則增長23%。該行引述克而瑞的數據稱，世茂 （00813） 12月份銷售按年下降68%，按月下降25%；奧園 （03883） 12月份銷售按年下降73%，按月下降27%。

多間內房中，只有金地（600383） 和綠城 （03900） 實現2021年的銷售目標。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

花旗：本季內地樓市銷售料跌3成

在春節傳統淡季連同房產稅預期下，花旗預計本季度銷售下降30%。該行首選地產股為：華潤置地 （01109） 、龍湖集團 （00960） 、保利發展（600048）、旭輝 （00884） 、龍光集團 （03380）

恒大此前指出，集團全體員工日夜奮戰，全力衝刺，確保完成12月交樓3.9萬套的目標，特別是在本月最後一周，恒大全國項目交付量呈現爆發式增長。

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港股 中國恒大（03333） 龍光集團（03380） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109）
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