【微軟補鑊】Exchange伺服器現漏洞　新一年郵箱慘被清空（附修復步驟）

▲ 微軟（Microsoft）早前發布修復程式以堵塞Exchange Y2K22更新程序時所出現的漏洞。（Microsoft官方網站圖片）

如果各位微軟（Microsoft）商務電郵Exchange用戶請注意！如果發現Exchange郵箱突然被清空，可以留意以下由微軟推出的解決方案，進行修復。

據外媒《The Verge》報道，微軟商務電郵Exchange伺服器上出現漏洞，令部分Exchange用戶日前出現「被清空」狀況，亦無法順利寄出郵件。微軟在其技術社區論壇上發布一篇帖文解釋，該漏洞與系統的日期檢查失敗相關，而非保安問題所致。Exchange伺服器中的惡意軟件與垃圾郵件掃描引擎FIP-FS無法檢查自2022年開始的新日期。

▲ （Microsoft官方圖片）

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微軟最新公布有關的臨時修復程序，修復檔名為「Reset-ScanEngineVersion.ps1」，以 PowerShell Script的形式操作。要啟動修復檔，用戶可在自己公司的on-premise Microsoft Exchange伺服器上執行以下步驟：

於 https://aka.ms/ResetScanEngineVersion 下載修復檔

開啟Exchange Management Shell

執行 Set-ExecutionPolicy - ExecutionPolicy RemoteSigned，更改PowerShell Script 的execution policy，並執行PowerShell Script

若曾經停用掃描器，需用「Enable-AntimalwareScanning.ps1」重新啟動

不過微軟亦強調，「需要一些時間」實施解決方案，修復速度取決於程式錯誤時有多少電郵被困在隊列中，部分電郵可能需要一段時間時間才能傳達目標用戶的郵箱。

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責任編輯：文睿