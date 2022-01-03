  • 19°C
香港時間 : 2022103日 (一) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【微軟補鑊】Exchange伺服器現漏洞　新一年郵箱慘被清空（附修復步驟）

科技 17:09 2022/01/03

分享：

微軟（Microsoft）早前發布修復程式以堵塞Exchange Y2K22更新程序時所出現的漏洞。（Microsoft官方網站圖片）

如果各位微軟（Microsoft）商務電郵Exchange用戶請注意！如果發現Exchange郵箱突然被清空，可以留意以下由微軟推出的解決方案，進行修復。

據外媒《The Verge》報道，微軟商務電郵Exchange伺服器上出現漏洞，令部分Exchange用戶日前出現「被清空」狀況，亦無法順利寄出郵件。微軟在其技術社區論壇上發布一篇帖文解釋，該漏洞與系統的日期檢查失敗相關，而非保安問題所致。Exchange伺服器中的惡意軟件與垃圾郵件掃描引擎FIP-FS無法檢查自2022年開始的新日期。

（Microsoft官方圖片）

【微軟瀏覽器】Edge增加遊戲欄目　方便用家搜尋遊玩

微軟最新公布有關的臨時修復程序，修復檔名為「Reset-ScanEngineVersion.ps1」，以 PowerShell Script的形式操作。要啟動修復檔，用戶可在自己公司的on-premise Microsoft Exchange伺服器上執行以下步驟：

  • 於 https://aka.ms/ResetScanEngineVersion 下載修復檔
  • 開啟Exchange Management Shell
  • 執行 Set-ExecutionPolicy - ExecutionPolicy RemoteSigned，更改PowerShell Script 的execution policy，並執行PowerShell Script
  • 若曾經停用掃描器，需用「Enable-AntimalwareScanning.ps1」重新啟動

不過微軟亦強調，「需要一些時間」實施解決方案，修復速度取決於程式錯誤時有多少電郵被困在隊列中，部分電郵可能需要一段時間時間才能傳達目標用戶的郵箱。

【搜尋引擎大戰】DuckDuckGo搜尋率飆升　將挑戰Google霸主地位？

【網絡安全】Microsoft Teams釣魚漏洞被揭發9個月　微軟仍未完全修復

責任編輯：文睿

相關文章

【職場熱話】Intel打擊未接種疫苗員工　未能提交證明將放無薪假
2021/12/22
【職場熱話】Intel打擊未接種疫苗員工　未能提交證明將放無薪假
【私隱安全】科技品牌信任度調查龍虎榜　Facebook、TikTok墊底
2021/12/23
【私隱安全】科技品牌信任度調查龍虎榜　Facebook、TikTok墊底
【TikTok】TikTok超越Google成2021年全球最高瀏覽量網站　十大名單有哪些？
2021/12/23
【TikTok】TikTok超越Google成2021年全球最高瀏覽量網站　十大名單有哪些？
超越Google！TikTok成今年訪問量最多網站
2021/12/23
超越Google！TikTok成今年訪問量最多網站
【機迷熱話】微軟再與Adidas聯乘　推Xbox二十週年紀念波鞋
2021/12/24
【機迷熱話】微軟再與Adidas聯乘　推Xbox二十週年紀念波鞋

你可能感興趣

【職場熱話】Intel打擊未接種疫苗員工　未能提交證明將放無薪假
16:12 2021/12/22
【職場熱話】Intel打擊未接種疫苗員工　未能提交證明將放無薪假
【私隱安全】科技品牌信任度調查龍虎榜　Facebook、TikTok墊底
12:01 2021/12/23
【私隱安全】科技品牌信任度調查龍虎榜　Facebook、TikTok墊底
【TikTok】TikTok超越Google成2021年全球最高瀏覽量網站　十大名單有哪些？
13:26 2021/12/23
【TikTok】TikTok超越Google成2021年全球最高瀏覽量網站　十大名單有哪些？
電腦軟件 作業系統 創新科技及應用 網絡通訊 軟件 網上服務 微軟－T（04338） Microsoft 微軟（Microsoft，美：MSFT）

上一篇文章

【再生能源】打破古版印象　美設計師打造「網美風」風力發電牆（有片）

下一篇文章

【漏洞不斷】Pixel 6再現Bug！ 屏幕凍結致手機難以正常使用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題
【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題
【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元
【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款