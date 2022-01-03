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【人幣定存】中銀7天人幣定存年息加至11厘 大行掀短存加息大戰

16:12 2022/01/03

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中銀香港及滙豐今天齊加人民幣短存息，而中銀勁加7天人幣短存年息1厘至11厘。

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2022年首個交易日，中銀香港 （02388） 即作新年第一擊，今天（1月3日）突加人民幣7天定期存款年息1厘，新息率報11厘，跟滙豐（HSBC）看齊，市場指中資發鈔行作為人幣清算行，卻罕有加息搶存，料短存為眼下的主戰場，吸存戰延至2月的新春。

中銀香港作雙線出擊，針對私人財富等指定理財戶，剛把7天人幣定存年息勁加1厘至11厘，而智盈或自在理財戶的相同存期定存年息則上調0.5厘，新報10.5厘，入場費齊為1萬元（人民幣，下同）。

單以大行比併，發鈔行今天的取態各異，滙豐加3個月人幣定存年息0.1厘至2.1厘；渣打香港 （02888） 卻加減不一，調高半年人幣定存年息0.1厘至2.5厘，卻狠削一年人幣定存息率0.26厘，新報2.2厘。

恒生加人民幣短存息1厘【下一頁

若只以3間發鈔行衡量，即使渣打調整息率，但其息率仍是最高，該行提供起存額10萬港元的人幣定存計劃，旗下3個月、半年及1年人幣定存年息罕有齊報2.2厘，跑贏滙豐3個月人幣定存的2.1厘年息、以及中銀同期的兩厘年息。至於6個月期人幣定存，渣打有兩個選擇，除了年息2.2厘的定存計劃外，另針對電子渠道開立的計劃，年息剛獲加至2.5厘，大幅抛離滙豐及中銀的兩厘，而且該計劃門檻較低，僅須1萬元。一年期人幣定存息率方面，滙豐及中銀齊報兩厘，也跑輸渣打的2.2厘。

此外，假如以短存來看，計及大小行，2022年開局，仍以富邦及南商7天人幣定存有13.88厘居首。而昨天勁加此短存年息1厘的恒生 （00011） ，以13厘排第2，集友的12.5厘年息亦高踞3甲榜，中銀香港及滙豐的11厘年息也位列5甲。

另方面，今天暫有7行調整人幣定存息，包括4行加息，滙豐與中銀齊加短存息，招商永隆及建行亞洲則全面加中長息，渣打有加有減。相反，大眾銀行及華僑永亨卻全面減息。專家預期，大行齊加半年或以下較短存，相信為通關等早作備戰。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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