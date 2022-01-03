【電動車】法貿行：中國主導電動車電池生產　或有地緣政治風險

▲ 2020年中國和歐洲各佔全球電動車銷量的40%左右。（法新社資料圖片）

電動車行業也有地緣政治風險？法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）指出，隨著電動車製造商增加供應以滿足日益增長的需求，地緣政治風險的陰影正在幕後慢慢顯現。許多政府對供應鏈安全日益關注，而中國似乎主導電動車電池、特別是相關材料的生產，這一事實可能會導致進一步的緊張局勢。

她認為，考慮到電動汽車在未來的重要性，其可能成為全球供應鏈的另一個瓶頸，電動車行業恐怕會重蹈半導體的覆轍。

亞洲潛在電動車需求有增無減

艾西亞發表電動車專題報告，認為亞洲潛在電動車需求只會有增無減，將帶動從整車到電池製造的相關供應鏈發展。

報告指出，內地擁有目前最完整電動車供應鏈，即使未來購置補貼可能減少，但政策對生產支持不會大幅轉向。鑒於亞洲是重要的電子和高科技產品製造中心，意味台灣、韓國及日本將於電動車時代擁有更多科技整合條件及比較優勢。

對於其他亞洲市場而言，電動車將帶來產業升級機會，投資有望湧入越南及泰國等已經於傳統汽車市場佔有一席位的市場。

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編輯：區嘉俊