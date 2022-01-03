  • 19°C
香港時間 : 2022103日 (一) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港零售】港11月零售銷貨價值按年升7.1%　遜於市場預期升9.7%

商業 16:34 2022/01/03

分享：

（資料圖片）

政府統計處今（3日）公布，2021年11月份零售業總銷貨價值的臨時估計為307億元，較2020年同期上升7.1%，惟遜於市場預期按年升9.7%。去年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，與前年同期比較上升8.3%。

【中小企】 螞蟻銀行推「東主貸」中小企貸款計劃　創「先息後本」模式

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，11月份的升幅數據中，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升0.5%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值上升9.3%）；其他未分類消費品（上升25.2%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升14.4%）；服裝（上升17.9%）；藥物及化妝品（上升12.9%）。

【工展會2021】市民提早辦年貨 海味商戶生意升2成

2021年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為34億元，較前年同期上升27.6%。而去年首11個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升40.1%。

【韓國化妝品】innisfree於內地削600多間分店　未來聚焦中高端及線上渠道

政府發言人表示，受惠於經濟穩健復蘇和消費券計劃，消費氣氛維持正面，零售業總銷貨價值在11月維持在300億元以上，按年進一步增長7.1%。展望未來，發言人指出只要本地疫情維持受控，經濟和勞工市場情況改善應會繼續為零售業提供支持。

責任編輯：馬意文

相關文章

【香港零售】港10月零售銷貨價值按年升12%　勝於市場預期按年增9.9%
2021/11/30
【香港零售】港10月零售銷貨價值按年升12%　勝於市場預期按年增9.9%
【香港零售】10月零售總銷貨值升12%　零售管理協會：離復甦仍有一大段距離
2021/11/30
【香港零售】10月零售總銷貨值升12%　零售管理協會：離復甦仍有一大段距離
【香港零售】10月電器銷貨值升52.1%　商戶：11月升幅會更高
2021/11/30
【香港零售】10月電器銷貨值升52.1%　商戶：11月升幅會更高
【香港零售】港11月零售銷售今公布　市場預期按年升9.7%
今日
【香港零售】港11月零售銷售今公布　市場預期按年升9.7%

你可能感興趣

【香港零售】港10月零售銷貨價值按年升12%　勝於市場預期按年增9.9%
16:40 2021/11/30
【香港零售】港10月零售銷貨價值按年升12%　勝於市場預期按年增9.9%
【香港零售】10月零售總銷貨值升12%　零售管理協會：離復甦仍有一大段距離
20:00 2021/11/30
【香港零售】10月零售總銷貨值升12%　零售管理協會：離復甦仍有一大段距離
【香港零售】10月電器銷貨值升52.1%　商戶：11月升幅會更高
20:19 2021/11/30
【香港零售】10月電器銷貨值升52.1%　商戶：11月升幅會更高
消費資訊 零售 香港

上一篇文章

【小熊維尼】小熊維尼正式向公眾開放版權　大眾可免費分享原著及二次創作

下一篇文章

【香港零售】港11月零售銷售今公布　市場預期按年升9.7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【寵物移民】高峰期1日40隻寵物出境　Pet Holidays：今年有約1成人為回流客
【寵物移民】高峰期1日40隻寵物出境　Pet Holidays：今年有約1成人為回流客
【經濟動向】國內經濟復甦緩慢　專家：可效仿港府派消費券
【經濟動向】國內經濟復甦緩慢　專家：可效仿港府派消費券
【2021手機出貨量】2021年全球智能手機出貨13.2億部　三星蘋果小米排前3
【2021手機出貨量】2021年全球智能手機出貨13.2億部　三星蘋果小米排前3
【航空業】Omicron引致人力短缺問題　美聯航大加機師3倍人工
【航空業】Omicron引致人力短缺問題　美聯航大加機師3倍人工
【蘋果】蘋果推出AirPods Pro虎年特別版　最快1月5號到貨！
【蘋果】蘋果推出AirPods Pro虎年特別版　最快1月5號到貨！
【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊
【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款