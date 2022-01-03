【香港零售】港11月零售銷貨價值按年升7.1%　遜於市場預期升9.7%

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政府統計處今（3日）公布，2021年11月份零售業總銷貨價值的臨時估計為307億元，較2020年同期上升7.1%，惟遜於市場預期按年升9.7%。去年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，與前年同期比較上升8.3%。

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按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，11月份的升幅數據中，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升0.5%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值上升9.3%）；其他未分類消費品（上升25.2%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升14.4%）；服裝（上升17.9%）；藥物及化妝品（上升12.9%）。

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2021年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為34億元，較前年同期上升27.6%。而去年首11個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升40.1%。

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政府發言人表示，受惠於經濟穩健復蘇和消費券計劃，消費氣氛維持正面，零售業總銷貨價值在11月維持在300億元以上，按年進一步增長7.1%。展望未來，發言人指出只要本地疫情維持受控，經濟和勞工市場情況改善應會繼續為零售業提供支持。

責任編輯：馬意文