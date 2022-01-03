【新股IPO】羅兵咸永道：料今年香港新股市場集資規模達3500億至4000億　有8至10隻超大型IPO上市

▲ 羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦（左）；香港資本市場合夥人黃金錢（右） 黃建輝攝

羅兵咸永道預計，今年將會有120家公司在香港上市，香港新股市場集資總規模將達3500至4000億元，有望重回全球集資總額三甲。當中，保守估計會有10至15間中概股回流在港第二上市，集資規模達1000至1500億元，有20間生物科技公司在港上市，集資規模預計達400億元。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，目前有150間公司已向港交所遞交上市申請，去年同期僅得107間，而因2021年下半年市況動盪，不少企業將其上市計畫推遲至今年，再加上中概股回流成大趨勢，因此預期今年下半年市場恢復信心時，香港新股IPO市場將繼續活躍。

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羅兵咸永道預計，今年集資規模超過100億元以上的超大型IPO將有8至10間，平均集資額為150億元；集資規模介乎50億至100億元的IPO將有15至20間，平均集資額為75億元；集資規模在50億元以下的IPO將有90至97間，平均集資額達12億元。

另外，隨著SPAC上市制度在港落地，羅兵咸永道預計今年全年將有10至15間SPAC赴港上市，集資規模約為200億至300億元。

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記者：梁安琪