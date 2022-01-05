▲ 【中移動回A】中移動A股首掛曾升一成港股曾越50關 楊杰：回A為里程碑、冀成A股具長期投資價值公司（第二版）

中移動 （00941） 正式回A股上市，中移動（滬：600941）A股在上海證券交易所首掛，開報63元人民幣，高位63.58元人幣，較招股價高一成，但最新升幅已收窄至3.5%，暫報59.57元人幣。中移動港股今日股價逆市向好，最多升7%，見51.5元，最新仍升4%，報49.75元，成交逾23億元。

中移動A股錄逾7億元人民幣棄購金額，可見【下一頁】

以招股價格計，中移動A股較港股溢價約5成。中移動在上市公告書指，A股發行價相當於2020年度市盈率12.02倍定價。

楊杰：瞄定「世界一流信息服務科技創新公司」的新定位

中移動董事長楊杰表示，中移動登陸A股，成為「紅籌公司回歸A股主板上市第一股」，這中移動發展歷程中的又一個里程碑，標誌著中移動成功搭建起境內外資本運作平台，為公司推進數智化轉型、加快高質量發展奠定了堅實基礎，未來中移動將再接再厲、勇毅前行，成為A股市場具有長期投資價值的優秀公司。

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楊杰強調，新一輪科技革命和產業變革深入推進，經濟社會加速數智化轉型，信息服務藍海空間廣闊，中移動將勇擔網絡強國、數字中國、智慧社會主力軍，瞄定「世界一流信息服務科技創新公司」的新定位，踐行創世界一流「力量大廈」的新戰略，全力推進新基建、融合新要素、激發新動能，做強做優做大數字經濟，開拓創新賦能美好數智生活，以優質信息服務、卓越經營業績回饋廣大客戶和投資者。

中移動早前公布，A股上市招股基本發行8.457億股，定為每股57.58元人民幣，折合相當於70.65港元，集資額達487億元人民幣。中移動設有超額配售選擇權，若全數行使，A股發行規模將擴大至9.7265億股，集資額達560億元人民幣。

（第二版加入楊杰言論）

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