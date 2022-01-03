【ET講股通】梁耀康：一月效應（附time code）（第二版︰加入文字內容）

2022年首個交易日，港股紅盤高開百點，惟走勢反覆向下，半日倒跌收場。恒生指數半日跌144點，報23252點，成交411.9億元。商湯 （00020） 股價逆市再升逾27%創新高，成交2.2億元；恒大汽車 （00708） 升9%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%累市。2022年港股開盤，一月走勢點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

00：48 - 大市分析：一月效應

03：44 - 恒指做好倉vs淡倉？上望、下望多少？

06：30 - 內地將中藥納入醫保目錄 中藥股彈升談中國中藥 （00570）

08：33 - 生物製藥股跌 市場憂政策傾斜中藥不利西藥發展

10：04 - 入手中藥股宜短期操作

11：10 - 生物製藥股研發受壓仍待市場消化整固

11：56 - 中藥、生物製藥股短綫走向繼續兩極

12：03 - 電力股、煤炭股繼續造好 談龍源電力 （00916） 、袞煤 （01171） 、中煤能源 （01898）

15：44 - 個股推介：小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015）

18：29 - 港股收市市況速報

18：51 - 觀眾問股：商湯 （00020） 想中期持有應該甚麼價位買入？目標價又是多少？

20：24 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 甚麼價位可買入？

21：36 - 觀眾問股：京能清潔能源 （00579） 想買入怎操作？

23：30 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 現水平可買入？

26：27 - 恒大 （03333） 停牌 對內房股持謹慎態度

28：17 - 舜字光學 （02382） 如獲iPhone採用作手機鏡 會對股價有支持

32：01 - 港股收市市況速報

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股高開低走，恒指全日跌122點，收報23274點，主板成交近700億元。是日A股休市，加上沒北水，實際市況還看明天表現。

「1月效應」能否於港股應驗？過去10年，恒指有7次的1月份錄得升幅。1月份波幅亦偏高，2012年升幅達10.61%，2016年跌幅達10.18%。另外，1月升且全年升的機會，只得一半。

1月份入市具值博率，惟波動料大，宜控制注碼。部署上，可待突破是日高位23605點上車，以23500點止蝕；相反，若失守是日低位22990點，則恐再試低位。

**重溫《ET開市直擊》港股2022年能否翻身？阿里巴巴見底未？ **【按此－附time code】

個別板塊走勢不俗，中成藥有機會納入醫保，刺激中藥股連日炒上，中國中藥 （00570） 抽高2成，後市不排除突破2018年高位。中藥股可考慮小注吸納，但小心短期升幅已大。相反，憂慮政策傾斜中藥，生物科技股全綫受壓。

綠電股持續造好，龍源電力 （00916） 升5.5%。印尼禁止煤炭出口，煤炭股呈強，兗煤 （01171） 升4.9%，宜以近日低位止賺止蝕。

潛力股可留意小鵬汽車 （09868） 及理想汽車 （02015） ，股價是日分別升5.9%至197.2元及升3.5%至127元。新能源車股長遠前景清晰，銷量增長理想。

【「ET講股通」問股環節，包括︰商湯、特步、京能潔能、福萊特、融創、舜宇︰立即觀看】

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