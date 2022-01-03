  • 19°C
香港時間 : 2022103日 (一) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恒指2022年開局半日轉跌144點　商湯逆市升近三成

股市 13:30 2022/01/03

分享：

港股於2022年首個交易日，半日走勢先升後跌。恒生指數高開112點，一度重上廿天線水平，其後升幅擴大高見23605點，之後掉頭回落，半日跌144點，收報23252點。

阿里巴巴 （09988） 股價跌近4%，半日收報114.4元，拖累科指跑輸大市，跌近百分之一，收報5615點，大市半日成交411億元。

商湯上市第三日累升逾九成、成交超騰訊

新股商湯集團 （00020） 上星期四掛牌，今日上市第3日升勢持續，股價高開近百分之九後，升幅進一步擴大，至半日收市升近三成，收報7元。

Delta殺入寧波 　藍籌股申洲國際曾挫一成

藍籌股申洲國際 （02313） 股價今早大跌一度跌超過一成，破底低見134.6元；半日跌幅略為收窄
跌超過百分之七，收報138.1元。

申洲國際表示，由於集團寧波生產基地所在的地區爆發疫情，涉及Delta變種病毒，部分生產基地會短暫停產。

小鵬汽車交付量增　股價顯著造好

小鵬汽車 （09868） 公布剛過去12月交付量，按年增長超過1.8倍，受利好消息帶動，小鵬股價顯著造好，半日升超過半成，收報196.4元。

欄名 : 財經精點1分鐘

相關文章

2022年首季港股仍看淡？譚智樂話恒指到呢個位先係入市時機
今日
2022年首季港股仍看淡？譚智樂話恒指到呢個位先係入市時機
商湯科技020再飆三成　跟車短炒留意呢個位！
今日
商湯科技020再飆三成　跟車短炒留意呢個位！
阿里巴巴9988股價跌近4%見底未？短綫不宜炒作？
今日
阿里巴巴9988股價跌近4%見底未？短綫不宜炒作？
物管股融創服務1516股價跌逾一成　物管股齊跌今年首季成重災區不宜搏撈底？
今日
物管股融創服務1516股價跌逾一成　物管股齊跌今年首季成重災區不宜搏撈底？
中遠海控1919逆市升近6%破頂　航運股第一季有錢景可吸納？
今日
中遠海控1919逆市升近6%破頂　航運股第一季有錢景可吸納？

你可能感興趣

2022年首季港股仍看淡？譚智樂話恒指到呢個位先係入市時機
今日 12:32
2022年首季港股仍看淡？譚智樂話恒指到呢個位先係入市時機
商湯科技020再飆三成　跟車短炒留意呢個位！
今日 12:45
商湯科技020再飆三成　跟車短炒留意呢個位！
阿里巴巴9988股價跌近4%見底未？短綫不宜炒作？
今日 13:34
阿里巴巴9988股價跌近4%見底未？短綫不宜炒作？

最新專欄文章 更多

恒指輕微高開反彈乏力　商湯首掛股價升逾一成
2021/12/30
恒指輕微高開反彈乏力　商湯首掛股價升逾一成
恒指低開後反覆向下　科技股全綫下挫阿里巴巴再試「鐵底」
2021/12/29
恒指低開後反覆向下　科技股全綫下挫阿里巴巴再試「鐵底」
恒生指數半日收報23209點 開拓藥業口服藥未見效股價瀉逾六成
2021/12/28
恒生指數半日收報23209點 開拓藥業口服藥未見效股價瀉逾六成
恒指輕微高開後反覆企穩二萬三　騰訊派息升4%京東挫7%
2021/12/23
恒指輕微高開後反覆企穩二萬三　騰訊派息升4%京東挫7%
恒指輕微高開後反覆靠穩　騰訊、美團反彈
2021/12/21
恒指輕微高開後反覆靠穩　騰訊、美團反彈
小鵬汽車－W（09868） 疫情 汽車 阿里巴巴－SW（09988） 港股 成交 指數 申洲國際（02313） 恒生指數 阿里巴巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款