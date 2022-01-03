恒指2022年開局半日轉跌144點 商湯逆市升近三成
股市 13:30 2022/01/03
港股於2022年首個交易日，半日走勢先升後跌。恒生指數高開112點，一度重上廿天線水平，其後升幅擴大高見23605點，之後掉頭回落，半日跌144點，收報23252點。
阿里巴巴 （09988） 股價跌近4%，半日收報114.4元，拖累科指跑輸大市，跌近百分之一，收報5615點，大市半日成交411億元。
商湯上市第三日累升逾九成、成交超騰訊
新股商湯集團 （00020） 上星期四掛牌，今日上市第3日升勢持續，股價高開近百分之九後，升幅進一步擴大，至半日收市升近三成，收報7元。
Delta殺入寧波 藍籌股申洲國際曾挫一成
藍籌股申洲國際 （02313）
股價今早大跌一度跌超過一成，破底低見134.6元；半日跌幅略為收窄
跌超過百分之七，收報138.1元。
申洲國際表示，由於集團寧波生產基地所在的地區爆發疫情，涉及Delta變種病毒，部分生產基地會短暫停產。
小鵬汽車交付量增 股價顯著造好
小鵬汽車 （09868） 公布剛過去12月交付量，按年增長超過1.8倍，受利好消息帶動，小鵬股價顯著造好，半日升超過半成，收報196.4元。
欄名 : 財經精點1分鐘
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