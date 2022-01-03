【2022前瞻】花旗：恒指年底目標價28000點　估值平料見技術反彈（附首選股名單）

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【ET講股通】梁耀康：一月效應（歡迎到本節目留言區即時交流）
恒指去年大跌15%，是表現最差的主要環球股市指數，花旗料恒指今年表現將會逆轉，對恒指上半年及年底的目標價分別為26000點及28000點，並看好三大投資主題，分別是「共同富裕」受惠股、疫情復甦股，以及盈利受惠生產者物價指數回落的股份，並建議增持運輸、科技、汽車、醫療護理及工業板塊，H股首選股有蒙牛 （02319） 、金沙 （01928） 等（見下表）。
恒指去年顯著回調，最新預測PE及PB分別跌至只有10.7倍及1.1倍。展望今年，花旗料情況有所逆轉，因恒指估值吸引，加上互聯網企業盈利下半年可望好轉。花旗解釋，以技術分析而言，過往5年當恒指回調幅度相當於其同一周期內約六成高低位差距賺幅後，恒指便會出現反彈。按去年2月高位31085點及前年低位21709點推算，恒指已回吐85%賺幅，已屆技術反彈條件。
花旗將恒指上半年目標價由26800點降至26000點，對國指及滬深300指數上半年的目標價分別是9083點及5466點，意味三大指數上半年有超過一成上升空間。該行對恒指年底目標價則為28000點，高於上半年，因監管因素轉趨清晰下，互聯網板塊下半年前景料改善，而且低基數效應下盈利按年增長料升。
該行又看好H股多於A股，指前者與跨境經濟復甦關係較大，隨著環球經濟因疫情影響減退而球復甦，恒指將較滬深300指數更能受惠於環球復甦預期，恒指估值相對亦較滬深300指數吸引。
與此同時，花旗看好「共同富裕」、疫情後復甦，以及生產者物價指數回落三大投資主題。花旗解釋，「共同富裕」將利好建築相關股，因會有更多基建及社會保障房出現，另需求來自低收入人士的板塊亦可望受惠。與此同時，受惠疫情復甦的股份亦可留意。該行建議增持運輸、科技、汽車、醫療護理及工業。運輸及工業股盈利可望在商品原材料價格回落下改善，而科技及汽車股料因疫情後供應鏈改善而向上，醫療股則有內地人口老化現象支持。至於建議減持板塊，則有油氣股與基本物料股，因兩者有機會受內地樓市下行衝擊。另外，雖然該行對互聯網板塊下半年看法樂觀，但基於上半年淨利潤料仍受累去年同期高基數效應，對該板塊上半年僅持「中性」看法。
表﹕花旗H股首選股名單
|股份
|目標價
|蒙牛 （02319）
|57.8元
|金沙 （01928）
|24.5元
|石藥 （01093）
|14元
|申洲國際 （02313）
|188元
|友邦 （01299）
|116元
|京東（JD.O）
|115元
|中遠海控 （01919）
|23.3元
|港華燃氣 （01083）
|7元
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記者﹕余倩敏