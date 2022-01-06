【可持續發展】機管局發行40億美元債券擴建三跑、首涉綠色債券　瑞銀：今年ESG發債勢大增（第二版）

▲ 【可持續發展】機管局擬發行多筆美元債券集40億美元 5年期屬新框架綠色債券

香港機場管理局完成發行總規模40億美元債券，集資資助擴建第三條跑道，為機管局歷來單一最大批債券發行。機管局是次發債分為5年期、10年期、30年期、40年期4個不同年期，當中5年期的綠色美元債是機管局新發布的可持續金融框架下首筆綠色債券，而40年期債券則是香港發行人最長期限的基准美元債發行。

機管局是次40億美元債，5年期綠債規模佔10億美元、10年期債券佔12億美元、30年期債券佔12億美元、40年期債券佔6億美元，定價分別較美國國債收益率高42.5、80、120及140基點，實際收益率介乎1.854厘至3.5厘。

機管局是次發債據悉獲112億美元訂單，相當於發行規模2.8倍。

瑞銀、美銀證券、法巴、滙豐、摩通、渣打為是次債券發行的全球協調人、建簿人和牽頭管理人。機管局是次發債據悉獲112億美元定單，相當於發行規模2.8倍（即超購1.8倍）。

瑞銀：未見疫情影響機管局發債 愈來愈多行業考慮綠債

瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國稱，機管局是次發債是香港自2003年以來，逾18年規模最大的美元債劵發行，也是近5年全球機場最大規模的發債。由於機場基建屬長遠項目，近兩年的疫情沒引發投資者太大擔心。

李鎮國續指，40年期債券發行是香港發行人以往未曾嘗試，因一般企業未必有需要這麼長年期。但是機場作為長期基建，及機管局屬高信貸評級發行人，能吸引保險基金、傳統上較偏好長年期債券的美國投資者參與。機管局是次發行的30年期、40年期債券，分別約有40%、25%屬美國投資者。

隨綠色債券等可持續金融成為主流，李鎮國預期今年ESG發債會比去年有大幅增加。瑞銀亞洲可持續性債務融資部主管楊詠程補充，以往香港不少綠債發行都是地產項目，機管局綠債屬於基建行業，料不同行業都在考慮發行綠債的可行性。

楊詠程稱，以往較活躍於債券市場的內地地產商因應行業問題，發債活動減少，部分以往較傾向於其他融資方式的消費行業、綠色能源行業，在發債定價上與投資者有較大討論空間，或考慮更多使用債券融資。

渣打：40年期為香港歷來最長年期美元債

渣打大中華及北亞區資本市場業務主管嚴守敬表示，這是渣打第三次參與機管局的美元債券發行，當中40年期債券打破紀錄，是香港發行人歷來發行最長年期的基準規模美元債券，而5年期則是機管局近日發布其可持續金融框架後發行的首批綠色債券。另外，40億美元的發行規模為自2003年以來香港發行人所發行規模最大的美元債券。

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機管局發布可持續金融框架

機管局周一（3日）也發布可持續金融框架，載述該局如何訂立可持續融資交易，帶來環境及社會效益，達成全球最環保機場的目標，推動城市基礎設施的可持續發展，配合聯合國可持續發展目標。

機管局的可持續融資交易涵蓋債券、貸款及其他形式的債務融資，透過應用交易所得款項，資助可持續金融框架所界定的合資格綠色及社會項目類別，藉此支持可持續發展。

機管局可持續金融框架的聯席可持續發展結構顧問為美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐銀行及瑞銀；而機管局可持續金融框架的聯席助理可持續發展結構顧問則為澳新銀行、中國銀行、花旗集團、摩根大通及渣打銀行。

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